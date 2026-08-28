Für Auf und davon verliessen sie die Schweiz – so leben die Burkhalters heute

Unterhaltung

Nadine und Michel Burkhalter wagten mit ihren Kindern bei «Auf und davon» den Neustart in Costa Rica. Heute ist aus ihrem Auswanderer-Traum ein kleines Ferienparadies geworden.

Die Familie Burkhalter gehörte zu den Auswanderern der 17. Staffel der beliebten SRF-Sendung «Auf und davon». Nadine und Michel liessen gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Ben und Nathan ihr bisheriges Leben in der Schweiz zurück. Ihr Ziel: Costa Rica. Der Start verlief allerdings nicht reibungslos.

Für die Burkhalters geht es von Sugiez nach Costa Rica

Vor ihrer Auswanderung lebte die Familie in Sugiez im Kanton Freiburg. Nadine und Michel zog es mit ihren Kindern an die Karibikküste Costa Ricas. Der dortige «Pura Vida»-Lebensstil hatte es der Familie angetan. Doch zunächst musste Nadine den Neustart allein mit ihren Söhnen Ben und Nathan bewältigen. Michel blieb vorerst in der Schweiz.

Als er seiner Familie schliesslich nachreisen wollte, kam es gleich bei seiner Ankunft in San José zum Drama.

Michel darf zunächst nicht nach Costa Rica einreisen

Nach der langen Trennung freuten sich Nadine und die Kinder auf das Wiedersehen mit Michel. Doch daraus wurde zunächst nichts. Nach seiner Landung verweigerten ihm die Behörden die Einreise. Der Grund war ausgerechnet die mitgebrachte Familienkatze Nala: Für das Tier fehlten die notwendigen Dokumente.

Michel musste deshalb zurück in die Schweiz fliegen. Nach insgesamt rund 26 Stunden in der Luft war er wieder dort, wo seine Reise begonnen hatte. Wenige Tage später startete er einen zweiten Versuch.

Dieses Mal funktionierte die Einreise – und die Familie war in Costa Rica endlich wieder vereint.

Die Familie sucht ihr eigenes Paradies

Damit begann die nächste Herausforderung. Die Burkhalters wollten in Costa Rica nicht einfach nur wohnen. Sie hatten den Plan, sich langfristig auch im Tourismus ein zweites Standbein aufzubauen und Gäste zu beherbergen.

Auf der Suche nach ihrem neuen Zuhause besichtigten Nadine und Michel deshalb verschiedene Möglichkeiten. Zeitweise stand sogar der Kauf eines bestehenden Hotels zur Diskussion. Am Ende entschieden sie sich jedoch für einen anderen Weg.

In der Nähe von Cahuita fanden die Burkhalters ein Grundstück mitten in der Natur – und nur wenige Hundert Meter vom Meer entfernt. Dort sollte ihr neues Zuhause entstehen.

Mitten im Wald entsteht «El Rincon de la Suiza»

Die Familie kaufte das Grundstück und begann zu bauen. Dabei entstand nicht nur das eigene Wohnhaus. Die Burkhalters errichteten zusätzlich Unterkünfte für Feriengäste.

Ihr neues kleines Paradies bekam einen passenden Namen: «El Rincon de la Suiza», auf Deutsch sinngemäss «die Schweizer Ecke». Als SRF die Familie zum Ende der Staffel Anfang 2026 zeigte, waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Zum Projekt gehörten zu diesem Zeitpunkt das Wohnhaus der Familie und zwei Gästeunterkünfte.

Auch die beiden Kinder hatten sich in ihrer neuen Heimat eingelebt. Sohn Nathan spielte inzwischen sogar in einer Fussballmannschaft in Cahuita. Doch was ist einige Monate später aus dem grossen Auswanderer-Traum geworden?

So leben die Burkhalters heute

Ein Blick auf das heutige Angebot zeigt: Die Familie lebt weiterhin in Costa Rica und betreibt ihre Ferienunterkünfte. «El Rincon de la Suiza» liegt in Playa Grande bei Cahuita an der Karibikküste. Laut eigener Website sind es lediglich rund 300 Meter bis zum Strand.

Gäste können zwischen unterschiedlichen Unterkünften wählen. Angeboten werden unter anderem ein Bungalow mit eigener kleiner Poolanlage sowie eine Casita mit Aussenküche. Dabei setzt die Familie genau auf das, weshalb sie selbst einst nach Costa Rica zog: viel Natur, Ruhe und das typische «Pura Vida»-Lebensgefühl. Und offenbar kommt das Konzept bei den Gästen gut an.

Gäste geben dem Projekt der Auswanderer Bestnoten

Auf dem Buchungsportal Booking.com wird «El Rincon de la Suiza» aktuell mit 9,7 von 10 Punkten bewertet. Besonders auffällig: Die Gastgeber erreichen dort die Höchstwertung von 10 Punkten.

Auch in mehreren Bewertungen werden Nadine und Michel persönlich erwähnt. Gäste berichten von einem herzlichen Empfang und heben die Lage mitten in der tropischen Natur hervor. Affen, Tukane und andere Tiere lassen sich demnach teilweise direkt von der Unterkunft aus beobachten.

Auch auf Airbnb kommt eine der Unterkünfte der Familie sehr gut an und wird als Gästefavorit geführt. Aus dem Traum, den Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer bei «Auf und davon» verfolgen konnten, ist damit offenbar ein funktionierendes kleines Tourismusprojekt geworden.

Die Burkhalters haben schon den nächsten Traum

Bei Ferienunterkünften soll es offenbar nicht bleiben. Schon während «Auf und davon» schmiedeten Nadine und Michel weitere Pläne. Das Ehepaar beschäftigte sich damit, künftig eigenen Gin in Costa Rica herzustellen. Dafür reisten die beiden sogar nach San José und besichtigten die staatliche Destillerie.

Ob und in welcher Form dieses Projekt inzwischen umgesetzt wurde, lässt sich anhand öffentlich zugänglicher Informationen derzeit allerdings nicht eindeutig belegen. Beim wichtigsten Teil ihres Auswanderer-Plans ist die Antwort dagegen klarer.

Die Burkhalters wollten ihr Leben in der Schweiz gegen ein neues Leben an der Karibikküste eintauschen und sich dort etwas Eigenes aufbauen. Heute empfangen Nadine und Michel tatsächlich Gäste in ihrem eigenen kleinen «Schweizer Eck» mitten in Costa Rica.

Die Burkhalters bei «Auf und Davon» kannst du beim SRF sehen.