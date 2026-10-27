Lothar Matthäus (65) und seine Freundin Theresa Sommer (27) haben sich am Montag (26. Oktober) bei der Ballon-d'Or-Verleihung in London gezeigt. Was weiss man über die Frau an der Seite des deutschen Rekordnationalspielers?

Wer ist Theresa Sommer?

Über das Privatleben von Theresa Sommer ist wenig bekannt. Ein LinkedIn-Profil mit ihrem Namen und Bild weist ein Studium der Psychologie an der Durham University und Economics and Management am King's College in London aus. Medienberichten zufolge arbeite sie auch als Model. Wie sie Matthäus kennengelernt hat, ist öffentlich nicht bekannt.

Erstmals wurden die beiden im April 2025 bei einem Promi-Skirennen in Ischgl zusammen fotografiert. Im September desselben Jahres folgte ihr erster gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris. Seither ist Sommer immer wieder an der Seite des Weltmeisters von 1990 zu sehen. Im September 2026 besuchten sie auch gemeinsam das Münchner Oktoberfest.

Lothar Matthäus plant keine weitere Hochzeit

«Ich habe auf jeden Fall nicht vor, noch mal zu heiraten», sagte Matthäus im Frühjahr 2026 gegenüber «Bunte». Der vierfache Vater war bereits fünfmal verheiratet. Seine erste Ehe mit Silvia Matthäus dauerte von 1981 bis 1992. Aus dieser Beziehung stammen seine Töchter Alisa und Viola, die heute 40 und 38 Jahre alt und damit beide älter als Sommer sind. Später heiratete er Lolita Morena, Marijana Kostic, Liliana Matthäus und Anastasia Klimko. Seine letzte Ehe wurde 2021 geschieden.