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Heute Abend kommt ein grosses Fantasy-Abenteuer ins Free-TV. Der Film ist der Mittelteil einer erfolgreichen Trilogie und führt tief hinein in die Welt von Mittelerde.

Fantasy-Fans können sich heute auf einen langen Fernsehabend einstellen. Mit «Der Hobbit – Smaugs Einöde» läuft der zweite Teil von Peter Jacksons dreiteiliger Verfilmung des Romans von J. R. R. Tolkien. Der Film aus dem Jahr 2013 setzt die Geschichte von Bilbo Beutlin und der Zwergentruppe um Thorin Eichenschild fort.

Heute im TV: «Der Hobbit – Smaugs Einöde»

Das Ziel der Gefährten ist Erebor, die frühere Heimat der Zwerge. Doch bis zum Einsamen Berg ist es noch ein weiter und gefährlicher Weg. Bilbo, Thorin und die übrigen Zwerge werden von Orks verfolgt, müssen den unheimlichen Düsterwald durchqueren und geraten dort in weitere lebensbedrohliche Situationen. Währenddessen geht Gandalf einer wachsenden dunklen Bedrohung nach.

Über allem schwebt die Gefahr durch Smaug. Der mächtige Drache hat Erebor einst den Zwergen entrissen und bewacht dort einen gewaltigen Goldschatz. Je näher Bilbo und seine Begleiter dem Berg kommen, desto grösser wird das Risiko ihrer Mission. Mit Martin Freeman, Ian McKellen und Richard Armitage führt das Fantasy-Abenteuer die Geschichte des ersten Teils weiter und steuert auf die Begegnung mit seinem titelgebenden Drachen zu.

Wann und wo läuft «Der Hobbit – Smaugs Einöde» im Free-TV?

VOX zeigt «Der Hobbit – Smaugs Einöde» heute, Donnerstag, 17. September 2026, um 20.15 Uhr. Die Ausstrahlung ist mit Untertiteln (UT) gekennzeichnet.