Club heute: Gäste und Thema der Sendung am Dienstag, 18.08.2026

Unterhaltung

Der «Club» läuft heute wieder im TV. Welche Gäste sind am 18. August 2026 im Studio und über welches Thema wird diskutiert?

Am Dienstag, 18. August 2026, läuft der «Club» wieder mit einer neuen Ausgabe im SRF. Die Gäste und Themen gibt es hier in der Übersicht.

«Club» heute: Das Thema am Dienstag

Der SRF kündigt das Thema der heutigen Sendung mit den folgenden Worten an:

«Temperaturrekorde, Trockenheit, Tropennächte: Die Schweiz und Europa erleben einen Sommer der Extreme. Peter Düggeli spricht im ‹Club› über das veränderte Klima und dessen Folgen. Menschen leiden unter der Hitze, sterben an den Folgen heisser Temperaturen. In der Landwirtschaft werden Futter und Wasser knapp, Kühe müssen notgeschlachtet werden. Gleichzeitig trocknen Bäche aus, Fische verenden in grosser Zahl. Das Klima rückt auf der politischen Agenda wieder nach oben. Welche Massnahmen braucht es jetzt? Ist die Anpassung an die neue Klimarealität der richtige Weg? Und ist es zu spät für Klimaschutz?»

«Club»: Die Gäste am 18.08.2026

Katrin Schneeberger

Martin Neukom

David Bresch

Martina Ragettli

Thomas Knutti

Sendetermine diese Woche