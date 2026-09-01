Bauer, ledig, sucht: Bei Glarner Fridli und Astrid wird es plötzlich romantisch

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Seit 2017 ist Fridli aus dem Kanton Glarus Single. Bei «Bauer, ledig, sucht…» könnte sich das nun ändern: Mit Hofdame Astrid wird es immer romantischer.

Er wollte eigentlich gar nicht selbst bei «Bauer, ledig, sucht…» mitmachen. Sein Freund Roy übernahm kurzerhand die Anmeldung für ihn. «Fridli braucht nun unbedingt eine Frau», begründete dieser seine Initiative vor dem Start der 22. Staffel. Ob Roy damit genau den richtigen Riecher hatte?

Für Fridli überwindet Astrid sogar ihre grosse Angst

Dabei hätte einer von Fridlis ersten romantischen Plänen beinahe für einen Dämpfer gesorgt. Der Glarner überraschte die 58-jährige Astrid mit einem Helikopterflug auf eine Alp. Was er zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht wusste: Seine Hofdame hat grosse Flugangst.

Astrid liess sich dennoch auf das Abenteuer ein. Nach dem kurzen Flug verbrachten die beiden Zeit auf der Alphütte. Beim Holzhacken wurde gemeinsam angepackt, später ging es in den Hotpot. Dort kamen sich Fridli und Astrid schliesslich so nahe wie nie zuvor: Die beiden küssten sich zum ersten Mal.

Für den Glarner, der seit 2017 Single ist, könnte seine Teilnahme an der Kuppelshow damit tatsächlich zu einem neuen Kapitel führen.

Auf der Glarner Alp wird es immer romantischer

Auch danach scheint die Annäherung zwischen den beiden nicht abzubrechen. In der dritten Folge nimmt Fridli seine Hofdame erneut mit in die Glarner Bergwelt. Gemeinsam erleben die beiden einen Sonnenaufgang auf der Alp, gehen wandern und geniessen ein Picknick.

Vor allem für Fridli scheint die gemeinsame Zeit etwas Besonderes zu sein. Der 47-Jährige träumt bereits davon, mit Astrid gemeinsame Tage auf der Alp zu verbringen. Aus dem ersten Kennenlernen auf dem Hof ist damit innerhalb kurzer Zeit deutlich mehr geworden.

Ob Astrid bereits genauso weit denkt, bleibt allerdings noch offen.

Seit neun Jahren fehlt Fridli eine Frau an seiner Seite

Dabei ist Fridlis Alltag eigentlich bereits mehr als ausgefüllt. Der Glarner bewirtschaftet einen Bio-Betrieb mit zwei Standorten und insgesamt 27 Hektaren. Zusätzlich ist er beruflich vielseitig unterwegs – unter anderem als Bio-Kontrolleur und Bauleiter. Auch als Schreiner und Holzbauingenieur bringt er Erfahrung mit.

Nur in der Liebe fehlte ihm zuletzt das Glück. Seit 2017 ist Fridli Single. Gegenüber der Sendung machte er bereits vor seiner Hofwoche deutlich, dass ihm inzwischen jemand an seiner Seite fehlt.

Seine zukünftige Partnerin sollte lebensfroh und humorvoll sein, Tiere mögen und auch selbst die Initiative ergreifen können. Mit Astrid könnte nun ausgerechnet die einzige Hofdame, die Fridli auf seinen Hof eingeladen hat, diese Rolle einnehmen.

Fest steht aber schon jetzt: Fridlis unfreiwillige Anmeldung bei «Bauer, ledig, sucht…» könnte sich für den Glarner noch als Glücksfall erweisen.

Die nächste Folge kannst du bereits am Sonntag bei 3+ sehen.