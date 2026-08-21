AWZ-Vorschau: Kilian tappt in Bens Falle – Maximilians Plan geht auf

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Ben und Maximilian wollen Kilian zu Fall bringen. Kurz vor der Hochzeit setzt Ben ihren Plan in die Tat um – und provoziert Kilian vor mehreren Zeugen.

Ben und Maximilian haben einen gefährlichen Plan geschmiedet: Sie wollen Kilian die Bombe unterjubeln, die unter Bens Auto platziert wurde. Damit soll ausgerechnet er als Verantwortlicher dastehen. Nun beginnt der Plan tatsächlich aufzugehen. Kurz vor seiner Hochzeit mit Gabriella gerät Kilian mit Ben aneinander. Was Kilian nicht ahnt: Die Konfrontation kommt Ben alles andere als ungelegen.

Ben provoziert Kilian kurz vor der Hochzeit

Ben erfährt, dass Vanessa bei Hagedorn war. Für ihn ist das die Gelegenheit, Kilian gezielt aus der Reserve zu locken.

Er konfrontiert ihn mit alten Geschichten und droht damit, Gabriella davon zu erzählen. Dabei erinnert Ben Kilian auch an sein Geschenk zum Polterabend und daran, wie sich Ben und Gabriella damals ineinander verliebt haben.

Ben legt es immer stärker auf einen Streit an. Kilian lässt sich tatsächlich auf die Provokationen ein – genau darauf hat Ben offenbar gehofft.



Ausgerechnet Matteo und Deniz beobachten den Streit

Besonders hilfreich für Bens und Maximilians Plan: Die beiden sind bei ihrer Auseinandersetzung nicht allein.

Im Hintergrund bekommen Matteo und Deniz den Streit mit. Damit gibt es Zeugen, die beobachten können, wie angespannt das Verhältnis zwischen Ben und Kilian unmittelbar vor der Hochzeit ist.

Auch Maximilian verfolgt die Situation. Ihm wird schnell klar: Ihr Plan scheint tatsächlich aufzugehen.

Wird Kilian jetzt die Bombe untergeschoben?

Für Kilian könnte die Situation damit gefährlich werden. Ben und Maximilian wollen den Eindruck erwecken, dass ausgerechnet er für den Anschlag mit der Bombe verantwortlich ist.

Der öffentlich ausgetragene Streit könnte ihnen dabei zusätzlich in die Karten spielen. Doch noch ist völlig offen, ob Ben und Maximilian mit ihrem Plan tatsächlich durchkommen – oder ob Kilian rechtzeitig erkennt, dass ihm eine Falle gestellt wird.

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