AWZ-Vorschau: Joana verkündet plötzlich ihr Karriereende

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Damit hat im Steinkamp-Zentrum niemand gerechnet: Joana will nicht bei den «German Open» antreten – und verkündet stattdessen das Ende ihrer Karriere. Besonders Gabriela trifft die Entscheidung hart.

Eigentlich sollte sich bei Joana alles um ihre sportliche Zukunft und die kommenden «German Open» drehen. Doch nach einem Interview, bei dem auch Tennis-Star Sabine Lisicki zu Gast ist, lässt Joana eine Nachricht fallen, die im Zentrum für Entsetzen sorgt: Sie will ihre Karriere beenden.

Joana will nicht bei den «German Open» antreten

Joanas Entscheidung scheint festzustehen. Sie möchte nicht bei den «German Open» antreten und stattdessen einen Schlussstrich unter ihre bisherige Tennis-Karriere ziehen.

Für Gabriela ist das ein Schock. Sie folgt ihrer Tochter und versucht, sie doch noch umzustimmen. Doch Joana hat sich ihre Entscheidung offenbar gut überlegt. Joana macht deutlich, dass sie weiss, was sie tut – und diesen Schritt für sich selbst gehen möchte.

Damit steht nicht nur ihre eigene Zukunft plötzlich vor einem Wendepunkt. Auch für das Steinkamp-Zentrum ist Joanas Karriereende eine Hiobsbotschaft.

Was bedeutet Joanas Entscheidung für Elias?

Besonders hart könnte die Entscheidung auch Elias treffen. Als Joanas Doppelpartner verliert er nicht nur seine Partnerin auf dem Tennisplatz, sondern muss sich ebenfalls Gedanken darüber machen, wie es sportlich für ihn weitergehen soll.

Ausgerechnet Leyla kann Joanas Entscheidung dagegen zumindest teilweise nachvollziehen. Sie erinnert sich an ihre eigene Vergangenheit: Auch sie musste einst ihre Karriere als Eiskunstläuferin beenden und weiss deshalb, wie einschneidend ein solcher Schritt sein kann.

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