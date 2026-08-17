AWZ-Vorschau: Charlies WM-Traum droht zu platzen – Teodora ist der Grund

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Charlie arbeitet bei AWZ auf ihren grossen sportlichen Traum hin. Doch der Vorfall mit Teodora hat nun schwerwiegende Folgen: Plötzlich steht ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft auf dem Spiel.

Charlie hat für ihre Karriere als Eiskunstläuferin schon einiges auf sich genommen. Nun sollte ein Schaulaufen eigentlich die nächste Möglichkeit sein, sich sportlich zu präsentieren. Doch dazu kommt es nicht.

Charlie wird wegen Teodora ausgeschlossen

Charlie erfährt von Deniz die bittere Nachricht: Sie darf nicht am Schaulaufen teilnehmen und wurde aus dem WM-Kader ausgeschlossen. Der Grund dafür ist der Vorfall mit Teodora. Der Eislaufverband geht offenbar davon aus, dass Charlie ihre Konkurrentin absichtlich verletzt haben könnte.

Für Charlie ein schwerer Schlag. Schliesslich wollte sie bei dem Schaulaufen zeigen, was sportlich in ihr steckt. Stattdessen muss sie nun mit den Konsequenzen eines Vorfalls kämpfen, den sie selbst als Unfall erlebt hat.

Ist Charlies WM-Traum bei AWZ endgültig vorbei?

Damit geht es plötzlich um deutlich mehr als nur ein verpasstes Schaulaufen. Charlies gesamte WM-Perspektive steht auf der Kippe.

Besonders bitter für sie: Nicht ihre sportlichen Leistungen könnten über ihre Zukunft entscheiden, sondern die Ereignisse rund um Teodora. Ob Charlie noch eine Möglichkeit bekommt, ihren Namen reinzuwaschen und ihren WM-Traum zu retten, wird damit zur entscheidenden Frage.

Deniz bittet Simone um Hilfe

Deniz besucht Simone und bittet diese nach einem Anruf beim BDE (Bundesverband Deutscher Eiskunstlauf). Nach dem Anruf hat Simone jedoch schlechte Nachrichten: Auch sie kann die Meinung des BDE nicht umstimmen, da Charlie bereits häufig negativ aufgefallen ist.

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