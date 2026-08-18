AWZ und GZSZ fallen am 24.08.26 aus: Das läuft stattdessen bei RTL

Unterhaltung

Fans der Daily-Soaps «Alles was zählt» und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» müssen sich auf eine Programmänderung am kommenden Montag einstellen.

Am Montag, 24. August 2026, fallen «Alles was zählt» und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bei RTL aus. Grund ist die DFB-Pokal-Partie zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Köln. Wer die nächste AWZ-Folge trotzdem sehen möchte, hat eine Alternative.

Deshalb laufen AWZ und GZSZ am Montag nicht im TV

Kommenden Montag, den 24. August 2026, müssen alle Fans von «Alles was zählt» und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» auf ihren gewohnten Daily-Soap-Abend verzichten.

RTL zeigt an diesem Abend das DFB-Pokalspiel zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Köln. Die Übertragung beginnt bereits um 17.30 Uhr. Deshalb fallen «Alles was zählt» und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» am Montag im TV aus.

Folge 5016 von AWZ läuft nicht im TV

Wer die Serie ausschliesslich über RTL im Fernsehen verfolgt, muss sich deshalb gedulden bis die neuen Ereignisse in Essen gesehen werden können.

Anders sieht es für Abonnenten von RTL+ aus.

Wann laufen AWZ und GZSZ wieder im Fernsehen?

Wer kein RTL+-Abo hat, muss sich wegen des Ausfalls keine Sorgen machen: «Alles was zählt» wird regulär fortgesetzt.

Nur die Ausstrahlung am Montag, 24. August 2026, fällt im TV aus.

Auch «GZSZ» fällt am 24. August im Fernsehen aus.



