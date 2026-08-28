AWZ: Ben verliert die Kontrolle – und bringt damit Deniz und Diego in Gefahr

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Kilians Provokationen bringen Ben endgültig an seine Grenzen. Aus Wut setzt er den gemeinsamen Plan mit Maximilian in Gang – ohne zu ahnen, wer sich in unmittelbarer Nähe befindet.

Der Konflikt zwischen Ben und Kilian droht bei «Alles was zählt» endgültig ausser Kontrolle zu geraten. Nachdem Kilian und Gabriella geheiratet haben, lässt Kilian keine Gelegenheit aus, Ben weiter zu provozieren. Irgendwann ist für Ben das Mass voll.

Kilian provoziert Ben nach seiner Hochzeit weiter

Die Hochzeit von Kilian und Gabriella ändert nichts an der angespannten Situation. Kilian kostet seinen Triumph aus und provoziert Ben weiter. Für diesen wird es zunehmend schwieriger, seine Wut unter Kontrolle zu halten.

Schliesslich trifft Ben eine folgenschwere Entscheidung: Er will den Plan mit Maximilian durchziehen. Und diesmal zögert er nicht mehr.

Ben startet aus Wut den Timer

Von Kilians Provokationen aufgebracht, setzt Ben den Plan kurzerhand in Gang und startet den Timer. Das Problem: Das präparierte Auto befindet sich zu diesem Zeitpunkt direkt vor der Villa.

Ben ahnt jedoch nicht, was sich dort gerade abspielt.

Plötzlich geraten Deniz und die anderen in Gefahr

Ausgerechnet Deniz hält sich vor der Villa auf. Er hat draussen seinen Ring verloren und sucht danach. Dabei bekommt er Unterstützung von Matteo. Doch die beiden sind nicht allein: Ganz in der Nähe befinden sich auch Nathalie und Diego, die draussen spielen.

Während sie nichts von der drohenden Gefahr ahnen, läuft der von Ben aktivierte Timer weiter. Damit könnte aus Bens Rache an Kilian plötzlich eine Katastrophe werden.

Kann Ben seinen Plan noch rechtzeitig stoppen?

Ben wollte mit seiner Entscheidung eigentlich Kilian belasten. Dass dadurch nun andere Menschen in Gefahr geraten, dürfte allerdings niemals Teil seines und Maximilians Plans gewesen sein.

Die entscheidende Frage ist deshalb: Bemerken Ben und Maximilian rechtzeitig, wer sich vor der Villa befindet, oder bringt Maximilian seinen eigenen Sohn durch diesen Plan in Gefahr?

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