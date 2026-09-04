ARD kündigt besondere Jubiläumsshow an – Zuschauer dürfen mitentscheiden

Unterhaltung

«Klein gegen Gross» feiert seinen 15. Geburtstag. Dafür plant die ARD eine besondere Jubiläumssendung mit Kai Pflaume – bei der auch das Publikum mitbestimmen darf.

Seit mittlerweile 15 Jahren treten bei «Klein gegen Gross» Kinder mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten gegen prominente Erwachsene an. Nun steht für die Samstagabendshow ein Jubiläum an. Am 31. Oktober 2026 soll im Ersten eine besondere Ausgabe mit Moderator Kai Pflaume ausgestrahlt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei einige der beliebtesten Duelle aus der Geschichte der Sendung.

Zuschauer entscheiden über ihre Lieblingsduelle

Welche Duelle beim Jubiläum besonders hervorgehoben werden, können die Zuschauerinnen und Zuschauer mitbestimmen. Zur Wahl stehen insgesamt 25 Momente aus den vergangenen 15 Jahren. Jeder Teilnehmer kann drei Favoriten auswählen.

Darunter befinden sich Auftritte bekannter Persönlichkeiten wie Helene Fischer, Toni Kroos oder Geigerin Lindsey Stirling. Beim «Tierstimmen-Duell» beispielsweise musste Fischer gemeinsam mit zwei jungen Herausforderern ihr Können unter Beweis stellen.

Auch Schweizer Talente stehen zur Wahl

Auch für Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Schweiz ist die Abstimmung interessant. SRF weist ausdrücklich darauf hin, dass sich unter den 25 ausgewählten Duellen Auftritte von Schweizer Talenten befinden.

Die Show ist hierzulande ebenfalls bekannt: «Klein gegen Gross» wird auch auf SRF 1 ausgestrahlt. Zuletzt war die Sendung dort im März 2026 zu sehen.

SRF verlost Reise zur Jubiläumsshow

Mit der Abstimmung ist zudem ein Gewinnspiel verbunden. SRF verlost zweimal einen Besuch der Jubiläumsfolge für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Die Gewinner reisen zur Aufzeichnung am 18. Oktober nach Berlin-Adlershof. Im Gewinn enthalten sind laut SRF die Hin- und Rückreise, zwei Übernachtungen, ein Blick hinter die Kulissen der Produktion sowie ein Treffen mit Moderator Kai Pflaume.

Jubiläumssendung läuft Ende Oktober

Im Fernsehen soll das Jubiläum schliesslich am Samstag, 31. Oktober 2026, zu sehen sein. Auch nach 15 Jahren erreicht «Klein gegen Gross» weiterhin ein Millionenpublikum. Die Ausgabe im März sahen im Ersten rund 4,7 Millionen Menschen.

Moderator Kai Pflaume ist von Beginn an dabei. Mittlerweile blickt die Sendung auf mehr als 600 Herausforderungen in 69 Ausgaben zurück.