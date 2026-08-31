Anne Menden feiert GZSZ-Comeback – Emily kehrt verändert zurück

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Nach sieben Monaten Babypause ist Anne Menden wieder als Emily bei GZSZ zu sehen. Ihre Rückkehr aus Singapur bringt neue Pläne – und sofort neue Probleme.

GZSZ-Fans dürfen sich auf ein lange erwartetes Wiedersehen freuen: Anne Menden kehrt als Emily Wiedmann in den Kiez zurück. Nach mehreren Monaten in Singapur will Emily beruflich neu durchstarten. Doch in Berlin findet sie nicht die geordneten Verhältnisse vor, die sie sich erhofft hat.

Emily findet ihre Agentur in Schieflage vor

Emily kommt mit grossen Plänen aus Singapur zurück. Ein straff organisierter Alltag und klare Regeln sollen ihr dabei helfen, die Probleme in der gemeinsamen Agentur endlich in den Griff zu bekommen.

Doch schnell wird deutlich, dass sich die Schwierigkeiten nicht mit wenigen Entscheidungen lösen lassen. Besonders Julian bringt Emily an ihre Grenzen. Wie RTL in der aktuellen GZSZ-Vorschau ankündigt, raubt er ihr schon kurz nach der Rückkehr den letzten Nerv.

Gleichzeitig will Emily ihr eigenes Schuhlabel «Everlasting Shoes» vorantreiben. Die sonst oft impulsive Geschäftsfrau soll dabei eine neue, erwachsenere Seite zeigen. Ihre Rückkehr ist deshalb mehr als ein kurzer Besuch: Emily steht vor einem beruflichen Neustart, der sie unmittelbar zurück in die Konflikte des Kiezes führt.

Anne Menden kehrt nach sieben Monaten Babypause zurück

Für Anne Menden endet mit den neuen Folgen ihre erste längere Pause von GZSZ. Seit Dezember 2004 spielt sie Emily und gehört damit seit mehr als 20 Jahren zum festen Ensemble der RTL-Serie.

Nach der Geburt ihres ersten Kindes hatte sich die Schauspielerin für sieben Monate zurückgezogen. Im Juni stand sie erstmals wieder vor der Kamera. Wie emotional das Wiedersehen mit ihren langjährigen Kolleginnen und Kollegen war, schilderte Menden anschliessend im RTL Media Hub.

Auch ihre Rolle soll sich nach der Pause weiterentwickelt haben. «Es kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr Businessfrau mit rein», kündigt Menden an. Emilys auffälliger Stil bleibt zwar erhalten, beruflich soll sie künftig jedoch zielstrebiger und strukturierter auftreten.

Ob dieser Plan angesichts der Probleme in der Agentur lange hält, ist allerdings fraglich.

Bei Emily und Tobias werden alte Gefühle wach

Emilys Rückkehr bringt nicht nur beruflich Veränderungen mit sich. Wenige Tage später trifft sie unvermittelt auf Tobias. Beide haben während der vergangenen Monate ihr eigenes Leben geführt – ganz vergessen ist ihre gemeinsame Geschichte aber offenbar nicht.

Die offizielle RTL-Vorschau auf Folge 8608 deutet an, dass das Wiedersehen bei beiden Erinnerungen und alte Gefühle auslöst. Zunächst herrscht allerdings vor allem Befangenheit.

Ob Emily und Tobias tatsächlich eine neue Chance bekommen oder lediglich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden, lässt RTL noch offen. Sicher ist: Mit Emilys Rückkehr bekommt eine der bekanntesten GZSZ-Figuren gleich mehrere neue Geschichten.

Hinweis: Die neuen Szenen sind ab dem 31. August auf RTL+ verfügbar. Im Free-TV ist Emilys Rückkehr am Montag, 7. September, um 19.40 Uhr bei RTL zu sehen.