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Anna-Carina Woitschack hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Bei einem Konzert zeigte sich die Schlagersängerin erstmals mit ihm.

Anna-Carina Woitschack (33) ist wieder verliebt. Bei ihrem Jubiläumskonzert am 10. Oktober 2026 in Dessau überraschte sie ihr neuer Freund mit Hunderten roten Rosen. Wer der Mann an ihrer Seite ist, verriet sie allerdings nicht.

Was ist über den neuen Freund von Anna-Carina Woitschack bekannt?

Viel hat die ehemalige «Let's Dance»-Siegerin bislang nicht über ihren Partner preisgegeben. Seinen Namen und weitere persönliche Details hält sie bisher zurück. Gegenüber der «Bild» bestätigte Woitschack, dass die Beziehung noch frisch sei. «Mein Freund ist nicht in der Öffentlichkeit und ich möchte die Beziehung auch aus der Öffentlichkeit halten», erklärte sie.

Anna-Carina Woitschack bestätigt neue Beziehung vor ihren Fans

Die Überraschung ereignete sich während eines Konzerts zum 15-jährigen Bühnenjubiläum der Sängerin. Ihr Partner erschien mit einem riesigen Rosenstrauss. Auf Instagram veröffentlichte sie später ein Foto mit den Blumen. Dazu schrieb sie: «All that really matters is love» (Alles, was wirklich zählt, ist Liebe). Ihre Fans reagierten mit zahlreichen Glückwünschen.

Trennung von Daniel Böhm im Februar

Im Februar 2026 hatte Woitschack die Trennung von ihrem damaligen Freund Daniel Böhm öffentlich gemacht. Noch im Sommer bezeichnete sie sich als Single. Zuvor war die Sängerin mit Stefan Mross verheiratet. Die beiden waren seit 2016 ein Paar und heirateten 2020 live in der ARD-Sendung «Schlagerlovestory.2020». Im November 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt.