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Maximilian fordert Deniz auf, das «Clubhaus» zu verkaufen und mit Charlie ins Ausland zu gehen. Doch Deniz setzt bei AWZ seinerseits eine Grenze – mit einer Todesdrohung.

Zwischen Maximilian und Deniz eskaliert der Streit bei «Alles was zählt». Maximilian macht Deniz schwere moralische Vorwürfe: Er wolle aus Matteos Tod und der Erpressung von Ben Geld schlagen. Für Maximilian steht fest, dass Deniz Konsequenzen ziehen soll. Seine Forderung hat es in sich: Deniz soll das «Clubhaus» verkaufen und gemeinsam mit Charlie Essen verlassen.

Maximilian legt Deniz die Flucht ins Ausland nahe

Was Maximilian als Ausweg darstellt, setzt Deniz massiv unter Druck. Mit dem Verkauf des «Clubhauses» und einem Neuanfang im Ausland soll er sein bisheriges Leben hinter sich lassen.

Dabei bleibt es nicht bei einer Auseinandersetzung über Geld und Verantwortung. Auch Charlie gerät zwischen die Fronten – und damit trifft Maximilian bei Deniz einen empfindlichen Punkt.

Deniz droht Maximilian mit dem Tod

Deniz reagiert mit einer unmissverständlichen Warnung: Sollte Maximilian Charlie etwas antun, werde er ihn töten.

Damit stehen sich die beiden mit immer härteren Drohungen gegenüber. Maximilian will Deniz zum Gehen bewegen. Deniz wiederum macht deutlich, wie weit er gehen würde, um Charlie zu schützen. Ob er sich auf den geforderten Neuanfang einlässt, bleibt offen.

Deniz denkt über Abschied nach

Als er nach Hause kommt, verbringt Deniz den Abend sehr nachdenklich. Charlie kommt abends spät nach Hause und ist voller Euphorie aufgrund der bevorstehenden «Traumhochzeit» der beiden. Doch Deniz haben Maximilians Drohungen nicht losgelassen und er konfrontiert Charlie mit der Idee, Essen zu verlassen, nur die beiden.