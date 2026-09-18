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Oscar-Prestige, ein prominenter Hauptdarsteller und ein weltweites Einspielergebnis von mehr als 630 Millionen US-Dollar: Dieses Sci-Fi-Epos entwickelte sich 2015 zum grossen Kinoerfolg.

Science-Fiction trifft auf Überlebensdrama: «Der Marsianer – Rettet Mark Watney» von Regisseur Ridley Scott läuft heute, Freitag, 18. September 2026, ab 20.15 Uhr bei RTL Zwei. Der Film aus dem Jahr 2015 basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir und besetzt Matt Damon in der Hauptrolle.

Heute im Free-TV: «Der Marsianer»

Die Geschichte spielt im Jahr 2035. Während der Marsmission Ares III gerät die Besatzung in einen gefährlichen Sandsturm und muss den Planeten überstürzt verlassen. Astronaut Mark Watney (Matt Damon) wird dabei verletzt und von seinen Kollegen für tot gehalten. Doch Watney überlebt und findet sich plötzlich allein auf dem Mars wieder.

Auf schnelle Hilfe kann er nicht hoffen. Der Botaniker ist deshalb auf sein wissenschaftliches Wissen und seine Fähigkeit zur Improvisation angewiesen. Während Watney versucht, mit seinen begrenzten Ressourcen auf dem lebensfeindlichen Planeten durchzuhalten, stellt sich auf der Erde die Frage, ob und wie eine Rettung überhaupt möglich ist.

Die ernste Ausgangslage verbindet Ridley Scott zugleich mit Humor und popkulturellen Anspielungen. Wirtschaftlich ging das Konzept auf: Bei einem Budget von 108 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit mehr als 630 Millionen Dollar ein.

Sieben Oscar-Nominierungen für das Sci-Fi-Epos

Bei der Oscarverleihung 2016 erhielt «Der Marsianer» sieben Nominierungen. Der Film war unter anderem als Bester Film sowie für das Beste adaptierte Drehbuch, die Besten visuellen Effekte und das Beste Szenenbild nominiert. Matt Damon ging zudem als Bester Hauptdarsteller ins Rennen.

Auch bei den Golden Globes war die Produktion erfolgreich. «Der Marsianer» wurde als Bester Film in der Kategorie Komödie oder Musical ausgezeichnet, Matt Damon gewann als Bester Hauptdarsteller derselben Kategorie. Ridley Scott erhielt eine Nominierung für die Beste Regie.