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Ein Science-Fiction-Film aus den 1980er-Jahren brachte es Jahrzehnte später zu einer aufwendig produzierten Neuauflage. Heute Abend ist das Remake zur Primetime im Free-TV zu sehen.

27 Jahre nach dem Original von 1987 kam 2014 eine neue Version von «RoboCop» ins Kino. Regisseur José Padilha verlegte die Geschichte ins Jahr 2028 und besetzte Joel Kinnaman als Polizisten Alex Murphy. Auch Gary Oldman, Michael Keaton, Abbie Cornish und Samuel L. Jackson gehören zum Ensemble.

Heute im Free-TV: Darum geht es in «RoboCop»

In der nahen Zukunft will der Technologiekonzern OmniCorp seine Roboter auch bei der Polizei einsetzen. Als der Detroiter Polizist Alex Murphy bei einem Anschlag lebensgefährlich verletzt wird, eröffnet sich eine andere Möglichkeit: Murphy soll mithilfe der Technik des Konzerns als Cyborg-Polizist weiterleben.

Doch seine Rückkehr hat Folgen. OmniCorp kann seine Fähigkeiten und Emotionen beeinflussen, während Murphy mit seiner neuen Existenz zwischen Mensch und Maschine zurechtkommen muss. Gleichzeitig beginnt er, den Anschlag auf sich zu untersuchen.

Wann läuft «RoboCop» im Free-TV?

NITRO zeigt «RoboCop» am Dienstag, 22. September 2026, um 20.15 Uhr.