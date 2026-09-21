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Ein gefährlicher Auftrag führt zwei New Yorker Polizisten mitten in die japanische Unterwelt. Dieser düstere Actionthriller erhielt zwei Oscar-Nominierungen und läuft heute im Free-TV.

Ridley Scott brachte 1989 mit «Black Rain» einen Actionthriller ins Kino, der eine Gangstergeschichte mit dem Aufeinandertreffen amerikanischer und japanischer Wertvorstellungen verbindet. In den Hauptrollen sind Michael Douglas, Andy García und Ken Takakura zu sehen, die Musik komponierte Hans Zimmer.

Darum geht es in «Black Rain»

Die New Yorker Polizisten Nick Conklin (Michael Douglas) und Charlie Vincent (Andy García) werden Zeugen eines Mordanschlags auf einen Yakuza-Boss und nehmen den Täter Sato fest. Sie sollen ihn nach Japan überführen, doch bei ihrer Ankunft in Osaka geht der Auftrag schief.

Auf der Suche nach Sato arbeiten die beiden mit dem japanischen Inspektor Masahiro «Masa» Matsumoto (Ken Takakura) zusammen und geraten in einen Konflikt innerhalb der Yakuza. Dabei prallen nicht nur unterschiedliche Ermittlungsmethoden, sondern auch verschiedene Vorstellungen von Pflicht und Ehre aufeinander.

Zwei Oscar-Nominierungen für Ridley Scotts Thriller

«Black Rain» wurde zweimal für einen Oscar nominiert, in den Kategorien bester Ton und bester Tonschnitt. Hinzu kamen eine Nominierung beim Japanese Academy Award als bester fremdsprachiger Film und das Prädikat «besonders wertvoll» der Deutschen Film- und Medienbewertung.

Wann und wo läuft «Black Rain» heute im Free-TV?

Arte zeigt «Black Rain» heute, Montag, 21. September 2026, von 21.35 bis 23.35 Uhr. Ausgestrahlt wird der Film in der Originalfassung mit Untertiteln (OmU).