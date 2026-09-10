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Alexander Zverev steht nach einem souveränen Sieg im Halbfinale der US Open. Dort wartet Karen Khachanov. Wir zeigen, wann das Spiel stattfindet und was den Deutschen erwartet.

Alexander Zverev fehlen nur noch zwei Siege zum Titel bei den US Open. Der Deutsche setzte sich in der Nacht auf Donnerstag im Viertelfinale souverän gegen Botic van de Zandschulp durch. Nach etwas mehr als zwei Stunden stand der 6:2, 7:5, 6:1-Erfolg fest. Damit erreicht Zverev zum dritten Mal in seiner Karriere das Halbfinale in New York.

Wann spielt Zverev im Halbfinale der US Open?

Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov findet am Freitag, 11. September, statt. Die Partie im Arthur Ashe Stadium beginnt um 15.00 Uhr Ortszeit in New York und damit um 21.00 Uhr Schweizer Zeit.

Für Zverev ist die Ansetzung ungewohnt. Der 29-Jährige hatte in New York zuletzt häufig spät am Abend gespielt und soll mit der frühen Ansetzung seines Halbfinals nicht besonders glücklich sein. Gerade die Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit am Nachmittag können im Arthur Ashe Stadium zu einem zusätzlichen Faktor werden.

Zverev lässt im Viertelfinale nichts anbrennen

Gegen Botic van de Zandschulp machte Zverev in der Nacht auf Donnerstag kurzen Prozess.

Den ersten Satz entschied der Deutsche mit 6:2 für sich. Deutlich enger wurde es im zweiten Durchgang. Beim Stand von 4:5 musste Zverev sogar einen Satzball abwehren, ehe er drei Spiele in Folge gewann und sich den Satz mit 7:5 sicherte.

Danach war der Widerstand des Niederländers weitgehend gebrochen. Zverev dominierte den dritten Durchgang und machte mit einem 6:1 den Einzug ins Halbfinale perfekt.

Besonders bemerkenswert: Nach zwei Fünfsatz-Matches zum Auftakt hat Zverev seine vergangenen drei Begegnungen bei den US Open jeweils ohne Satzverlust gewonnen.