Alexander Zverev fehlen nur noch zwei Siege zum Titel bei den US Open. Der Deutsche setzte sich in der Nacht auf Donnerstag im Viertelfinale souverän gegen Botic van de Zandschulp durch. Nach etwas mehr als zwei Stunden stand der 6:2, 7:5, 6:1-Erfolg fest. Damit erreicht Zverev zum dritten Mal in seiner Karriere das Halbfinale in New York.
Wann spielt Zverev im Halbfinale der US Open?
Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov findet am Freitag, 11. September, statt. Die Partie im Arthur Ashe Stadium beginnt um 15.00 Uhr Ortszeit in New York und damit um 21.00 Uhr Schweizer Zeit.
Für Zverev ist die Ansetzung ungewohnt. Der 29-Jährige hatte in New York zuletzt häufig spät am Abend gespielt und soll mit der frühen Ansetzung seines Halbfinals nicht besonders glücklich sein. Gerade die Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit am Nachmittag können im Arthur Ashe Stadium zu einem zusätzlichen Faktor werden.
Zverev lässt im Viertelfinale nichts anbrennen
Gegen Botic van de Zandschulp machte Zverev in der Nacht auf Donnerstag kurzen Prozess. Den ersten Satz entschied der Deutsche mit 6:2 für sich. Deutlich enger wurde es im zweiten Durchgang. Beim Stand von 4:5 musste Zverev sogar einen Satzball abwehren, ehe er drei Spiele in Folge gewann und sich den Satz mit 7:5 sicherte.
Danach war der Widerstand des Niederländers weitgehend gebrochen. Zverev dominierte den dritten Durchgang und machte mit einem 6:1 den Einzug ins Halbfinale perfekt.
Besonders bemerkenswert: Nach zwei Fünfsatz-Matches zum Auftakt hat Zverev seine vergangenen drei Begegnungen bei den US Open jeweils ohne Satzverlust gewonnen.
Wer ist Zverevs Gegner Karen Khachanov?
Im Halbfinale trifft Zverev auf Karen Khachanov. Der 30-Jährige steht aktuell auf Platz 50 der Weltrangliste, gehörte in seiner Karriere aber bereits zu den besten zehn Spielern der Welt. Auf dem Weg ins Halbfinale schaltete er unter anderem Felix Auger-Aliassime und Learner Tien aus.
Sein Viertelfinale musste Khachanov nicht zu Ende spielen. Der Belgier Alexander Blockx gab beim Stand von 6:2, 7:5 und 3:2 für Khachanov verletzt auf. Zverev geht mit einer positiven Bilanz in das Duell: Von bislang neun Begegnungen gewann der Deutsche sechs, Khachanov drei. Allerdings gelangen dem Russen alle drei Siege auf Hartplatz.
Neuauflage des Olympia-Finals von Tokio
Das Halbfinale bringt gleichzeitig Erinnerungen an einen der grössten Erfolge in Zverevs Karriere zurück. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio standen sich Zverev und Khachanov im Finale gegenüber.
Damals setzte sich der Deutsche durch und gewann die Goldmedaille. Nun treffen beide auf einer ähnlich grossen Bühne erneut aufeinander.
Für Khachanov geht es um sein erstes Grand-Slam-Finale überhaupt. Zverev dagegen steht bereits zum 13. Mal in einem Major-Halbfinale. Zudem hat er 2026 bei allen vier Grand-Slam-Turnieren mindestens die Runde der letzten Vier erreicht.
Zverev stellt deutschen Grand-Slam-Rekord auf
Mit dem Erfolg gegen van de Zandschulp hat Zverev ausserdem eine besondere Bestmarke aufgestellt.
Es war sein 23. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr. Damit übertraf er Boris Becker, der 1989 auf 22 Major-Siege gekommen war. Kein deutscher Tennisspieler gewann innerhalb eines Jahres mehr Grand-Slam-Matches.
Jetzt fehlen Zverev noch zwei Siege zum US-Open-Titel. Der erste davon muss am Freitag gegen Karen Khachanov gelingen.