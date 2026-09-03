US Open: Wann spielt Alexander Zverev heute gegen Quentin Halys?

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Alexander Zverev steht bei den US Open in der zweiten Runde. Wann spielt der Deutsche gegen Quentin Halys? Alle Informationen zur Partie in New York.

Nach seinem dramatischen und intensiven Auftaktsieg geht es für Alexander Zverev bei den US Open bereits in der Nacht auf Freitag weiter. Der topgesetzte Deutsche trifft in der zweiten Runde auf den Franzosen Quentin Halys. Für Tennisfans in Europa bedeutet das erneut eine kurze Nacht.

Wann spielt Alexander Zverev heute bei den US Open?

Das Zweitrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Quentin Halys ist für die Nacht von Donnerstag auf Freitag, 4. September, angesetzt.

Die Partie findet im Arthur Ashe Stadium statt. Zverev und Halys bestreiten dort das zweite Match der Night Session. Der Deutsche wird deshalb voraussichtlich nicht vor 2.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Platz stehen.

Der tatsächliche Beginn kann sich allerdings nach hinten verschieben. Vor Zverev und Halys treffen im Arthur Ashe Stadium Coco Gauff und Paula Badosa aufeinander. Erst nach dem Ende dieser Partie kann Zverev sein Match beginnen.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Partie: Alexander Zverev – Quentin Halys

Alexander Zverev – Quentin Halys Runde: 2. Runde der US Open

2. Runde der US Open Datum: Freitag, 4. September 2026

Freitag, 4. September 2026 Uhrzeit: nicht vor ca. 2.30 Uhr

nicht vor ca. 2.30 Uhr Ort: Arthur Ashe Stadium, New York

Zverev muss nach Fünfsatz-Krimi erneut nachts ran

Bereits sein Auftaktmatch bei den US Open entwickelte sich für Zverev zu einer langen Nachtschicht. Gegen den Italiener Lorenzo Sonego musste der 29-Jährige über fünf Sätze gehen.

Nach 4:52 Stunden setzte sich Zverev mit 6:4, 3:6, 6:7, 7:5 und 6:4 durch und verhinderte damit ein überraschendes Erstrunden-Aus. Erst weit nach Mitternacht Ortszeit stand sein Einzug in die nächste Runde fest.

Viel Zeit zur Erholung bleibt ihm damit nicht. Schon rund zwei Tage später wartet die nächste Aufgabe auf dem Weg zum Titel.

Wer ist Zverevs Gegner Quentin Halys?

Mit Quentin Halys wartet in der zweiten Runde die aktuelle Nummer 52 der Weltrangliste auf Zverev. Der Franzose setzte sich zum Auftakt gegen Facundo Díaz Acosta durch.

Für Halys ist es das erste Mal, dass er bei den US Open die zweite Runde erreicht.

Zverev kennt seinen kommenden Gegner bereits gut. Zweimal standen sich die beiden in diesem Jahr gegenüber – und beide Duelle gewann der Deutsche. Unter anderem trafen Zverev und Halys bei den French Open aufeinander.

Wann könnte Zverev in der dritten Runde spielen?

Setzt sich Zverev gegen Halys durch, steht der Deutsche in der dritten Runde der US Open. Dort würde für den topgesetzten Deutschen die nächste Aufgabe auf dem Weg in die entscheidende Turnierphase warten.

Wann und gegen wen Zverev im Falle eines Sieges antreten würde, richtet sich nach den weiteren Ergebnissen und der anschliessenden Ansetzung durch die Turnierveranstalter.

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