US Open: Wann spielt Alexander Zverev heute gegen Alejandro Tabilo?

Sportradar

Alexander Zverev steht bei den US Open in der dritten Runde. Wann spielt der Deutsche gegen den Chilenen Tabilo? Alle Informationen zur Partie in New York.

Nach seinem erneut dramatischen und intensiven Zweitrunden-Sieg gegen Halys geht es für Alexander Zverev bei den US Open bereits in der Nacht auf Sonntag weiter. Der topgesetzte Deutsche trifft in der dritten Runde auf den Chilenen Alejandro Tabilo. Für Tennisfans in Europa bedeutet das erneut eine kurze Nacht.

Wann spielt Alexander Zverev heute bei den US Open?

Das Drittrundenmatch zwischen Alexander Zverev und Tabilo ist für die Nacht von Samstag auf Sonntag, 6. September, angesetzt.

Die Partie findet im Arthur Ashe Stadium statt. Zverev und Tabilo bestreiten dort das zweite Match der Night Session. Der Deutsche wird deshalb voraussichtlich nicht vor 2.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem Platz stehen.

Der tatsächliche Beginn kann sich allerdings nach hinten verschieben.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Partie: Alexander Zverev – Alejandro Tabilo

Alexander Zverev – Alejandro Tabilo Runde: 3. Runde der US Open

3. Runde der US Open Datum: Sonntag, 6. September 2026

Sonntag, 6. September 2026 Uhrzeit: nicht vor ca. 2.30 Uhr

nicht vor ca. 2.30 Uhr Ort: Arthur Ashe Stadium, New York

Zverev mit zwei Krimis in den ersten beiden Runden

Bereits sein Auftaktmatch bei den US Open entwickelte sich für Zverev zu einer langen Nachtschicht. Gegen den Italiener Lorenzo Sonego musste der 29-Jährige über fünf Sätze gehen.

Nach 4:52 Stunden setzte sich Zverev mit 6:4, 3:6, 6:7, 7:5 und 6:4 durch und verhinderte damit ein überraschendes Erstrunden-Aus. Erst weit nach Mitternacht Ortszeit stand sein Einzug in die nächste Runde fest. In Runde zwei ein ähnliches Bild. Der Franzose Halys machte Zverev das Leben schwer und es musste erneut ein Fünfsatz-Match her, das 4:37 Stunden dauerte.

Viel Zeit zur Erholung bleibt ihm damit nicht. Schon rund zwei Tage später wartet die nächste Aufgabe auf dem Weg zum Titel.

Wer ist Zverevs Gegner Alejandro Tabilo?

Mit Alejandro Tabilo wartet in der dritten Runde die aktuelle Nummer 28 der Weltrangliste auf Zverev. Der Chilene setzte sich zum Auftakt gegen den deutschen Hanfmann durch und in Runde zwei bezwang er den Australier Popyrin.

Passend zum Beitrag: