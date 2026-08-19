US Open ohne Stan Wawrinka? Schweizer Tennis-Star muss um letzten Grand Slam bangen

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Stan Wawrinka steht vor den letzten Monaten seiner grossen Tennis-Karriere. Eigentlich sollen die US Open noch einmal zur grossen Bühne werden. Doch bislang fehlt der Schweizer auf der Wildcard-Liste.

Stan Wawrinka befindet sich auf seiner Abschiedstour. Ende 2026 wird der mittlerweile 41-Jährige seine Karriere beenden. Mehr als zwei Jahrzehnte Profi-Tennis gehen damit zu Ende. Doch ausgerechnet vor einem der emotionalsten möglichen Abschiede gibt es nun ein Fragezeichen. Wawrinka hat bislang keinen Startplatz im Hauptfeld der US Open erhalten.

Stan Wawrinka fehlt bislang auf der Wildcard-Liste

Bei der Bekanntgabe der Wildcards für das Männer-Hauptfeld taucht Wawrinkas Name bislang nicht auf. Unter anderem wurden Plätze an US-Spieler sowie über Austauschvereinbarungen an Gaël Monfils und Alexei Popyrin vergeben.

Für Wawrinka ist die Tür allerdings noch nicht geschlossen. Eine Wildcard ist laut der veröffentlichten Liste noch nicht vergeben. Zudem könnte sich die Situation durch Veränderungen im Teilnehmerfeld, bedingt durch die Qualifikations-Turniere nochmals verschieben.

Damit bleibt die grosse Frage vorerst offen: Bekommt Wawrinka doch noch die Chance auf seinen letzten Auftritt in New York?

US Open wären für Wawrinka ein ganz besonderer Abschied

Eine Wildcard hätte auch aufgrund von Wawrinkas Geschichte bei diesem Turnier besondere Bedeutung.

2016 feierte der Schweizer in New York einen seiner grössten Karriereerfolge. Im Finale besiegte er den Serben Novak Djokovic und holte seinen dritten Grand-Slam-Titel. Zuvor hatte Wawrinka bereits die Australian Open 2014 und Roland Garros 2015 gewonnen.

Die US Open könnten nun zehn Jahre nach seinem Triumph sein letztes Grand-Slam-Turnier überhaupt werden. Beim diesjährigen Wimbledon nahm Wawrinka bereits emotional Abschied vom Rasenklassiker und verzauberte die Fans mit tollen Spielen.

Ob er auch in New York noch einmal auf der ganz grossen Bühne antreten darf, hängt nun von der Vergabe der noch offenen Wildcard ab.