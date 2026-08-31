US Open: Churerin Waltert kämpft über drei Sätze – dann platzt ihr Traum

Sportradar

Simona Waltert muss sich bei ihrem US-Open-Debüt geschlagen geben. Die Churerin gewinnt gegen Nadia Podoroska den ersten Satz, verliert nach einem Krimi aber noch in drei Sätzen.

Der Traum von der zweiten Runde ist für Simona Waltert geplatzt. Die 25-jährige Churerin ist bei den US Open in New York in der ersten Runde ausgeschieden. Dabei sah es für Waltert lange nach einem erfolgreichen Debüt im Hauptfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres aus. Gegen die Argentinierin Nadia Podoroska gewann die Schweizerin den ersten Satz mit 6:4. Danach entwickelte sich auf Court 13 ein echter Krimi.

Waltert fehlen im Tiebreak nur wenige Punkte zum Sieg

Nach dem gewonnenen ersten Satz blieb die Partie auch im zweiten Durchgang hart umkämpft. Keine der beiden Spielerinnen konnte sich entscheidend absetzen – der Satz musste im Tiebreak entschieden werden. Dort hatte Podoroska das bessere Ende für sich. Die Argentinierin gewann den Tiebreak mit 7:5 und erzwang damit einen entscheidenden dritten Satz.

Für Waltert war das besonders bitter: Nach dem starken Auftakt fehlten der Churerin nur wenige Punkte, um ihr erstes Match im Hauptfeld der US Open direkt für sich zu entscheiden. Stattdessen musste sie nach zwei intensiven Sätzen noch einmal von vorne beginnen.

Im Entscheidungssatz kippte die Partie schliesslich zugunsten Podoroskas. Die Argentinierin setzte sich mit 6:3 durch und machte nach insgesamt 2 Stunden und 45 Minuten den Sieg perfekt.

Waltert musste sich nach grossem Kampf mit 6:4, 6:7 (5:7) und 3:6 geschlagen geben.

US-Open-Premiere endet für Waltert mit bitterem Aus

Damit endet Walterts erste Teilnahme im Hauptfeld der US Open bereits in der ersten Runde.

In den vergangenen Jahren war die Churerin in New York mehrfach in der Qualifikation angetreten, hatte den Sprung ins Hauptfeld aber jeweils verpasst. 2026 durfte sie nun erstmals auf der grossen US-Open-Bühne antreten.

Dass ausgerechnet Podoroska ihren Traum von der zweiten Runde beendet, ist dabei kein Novum. Die beiden standen sich bereits 2019 bei einem ITF-Turnier in Italien gegenüber. Auch damals setzte sich die Argentinierin durch. Sieben Jahre später lieferte Waltert ihrer Gegnerin allerdings einen deutlich grösseren Kampf.

Nach 2 Stunden und 45 Minuten war der Traum von einem Sieg bei ihrer US-Open-Premiere dennoch vorbei. Podoroska zieht in die zweite Runde ein, während Waltert New York trotz gewonnenem Auftaktsatz ohne Sieg verlassen muss.

Auch Golubic scheidet in Runde 1 aus

Neben Waltert ist auch die Schweizerin Viktorija Golubic bereits in Runde 1 gescheitert. Sie musste sich mit 5:7 und 4:6 der Französin Parry geschlagen geben. Damit ruhen die Schweizer Hoffnungen bei den Damen auf Belinda Bencic, die morgen ihr Erstrunden-Match gegen die Kasachin Putintseva hat.

Passend zum Beitrag: