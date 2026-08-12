UEFA-Super Cup: PSG vs. Aston Villa – so siehst du das Spiel kostenlos

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Paris Saint-Germain und Aston Villa bitten heute zum UEFA-Super Cup. Die beiden Gewinner der UEFA Champions League und Europa League treffen in Salzburg aufeinander. So siehst du das Spiel kostenlos.

Angepfiffen wird das Duell der beiden stärksten europäischen Teams der Vorsaison um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena in Salzburg. Aus Schweizer Sicht wird Manzambi aufgrund seiner Verletzung noch nicht für Aston Villa debütieren können.

UEFA-Super Cup: Wo und wann spielen PSG und Aston Villa?

Der diesjährige Super Cup wird in Salzburg in der Red Bull Arena stattfinden. In die Heimstätte des RB Salzburg passen rund 28.500 Zuschauer und das Stadion wurde 2003 erbaut. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Super-Cup im Free-TV und Livestream kostenlos schauen

Die Partie der beiden europäischen Schwergewichte wird nicht auf SRF übertragen. Dennoch kann man das Spiel live und kostenlos anschauen. Der Gratis-Sender blue Zoom F überträgt das Duell ab 20.45 Uhr, bei Servus TV startet der Stream eine halbe Stunde früher.

Johann Manzambi verpasst Supercup

Der Schweizer Superstar wird nach seinem fast 70 Millionen Transfer im Sommer vom SC Freiburg die Partie Paris Saint-Germain gegen Aston Villa verpassen. Seine Verletzung, die er bei der WM erlitt, verfolgt ihn leider noch.

Fakten zum UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain vs. Aston Villa

Partie : Paris Saint Germain (FRA) vs. Aston Villa (ENG)

: Paris Saint Germain (FRA) vs. Aston Villa (ENG) Wettbewerb : UEFA Super Cup

: UEFA Super Cup Anpfiff : Mittwoch, 12. August um 21.00 Uhr

: Mittwoch, 12. August um 21.00 Uhr Schiedsrichter : Omar Artan (Somalia)

: Omar Artan (Somalia) Stadion: Red Bull Arena in Salzburg

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