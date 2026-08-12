FC Thun vs. Reykjavik live im Free-TV: Wo läuft das Rückspiel der Europa-League-Quali?
Der FC Thun hat im Hinspiel vor heimischer Kulisse einen grossen Schritt Richtung Play-offs der Europa-League-Qualifikation gemacht. Durch das 3:1 gegen Reykjavik hat sich das Team von Trainer Privitelli eine gute Ausgangslage erarbeitet.
FC Thun vs. Reykjavik: Wo läuft das Spiel kostenlos im Livestream?
Das Europa-League-Qualifikationsspiel zwischen dem FC Thun und Vikingur Reykjavik kann im kostenlosen Stream bei Play RTS oder SRF Play verfolgt werden. Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Vikingsvöllur-Stadion.
Wird FC Thun gegen Vikingur im Free-TV übertragen?
Das Rückspiel zwischen dem FC Thun und Reykjavik wird dieses Mal kostenlos im Free-TV bei SRF Info übertragen. Die Übertragung startet um 19.25 Uhr.
Auf wen könnte der FC Thun in der nächsten Runde treffen?
Sofern der FC Thun sein Duell gegen Reykjavik für sich entscheidet, wartet in den Play-offs der Sieger der Partie Lech Posen (POL) vs. KI Klaksvik (FRO). Die Ausgangslage dort ist so, dass Posen im Hinspiel knapp mit 1:0 siegen konnte. Dort bleibt es aber auch spannend.
Europa-League Qualifikation: FC Thun vs. Vikingur Reykjavik
- Partie: Vikingur Reyjkavik (ISL) vs FC Thun (SUI)
- Wettbewerb: Europa League Qualifikation Rückspiel
- Anpfiff: Donnerstag, 13. August um 19.30 Uhr
- Schiedsrichter: Luís Miguel Branco Godinho (POR)
- Stadion: Vikingsvöllur (Reykjavik)