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Wer übernimmt beim FC Basel nach Stephan Lichtsteiner? Mit Sandro Wagner wird nun ein prominenter Name gehandelt. Auch Nenad Bjelica soll beim FCB ein Thema sein.

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer beim FC Basel nimmt Fahrt auf. Nach der Trennung von Stephan Lichtsteiner wird inzwischen eine ganze Reihe möglicher Nachfolger gehandelt. Ein besonders prominenter Name kommt aus Deutschland: Sandro Wagner soll beim Schweizer Traditionsklub in den Fokus gerückt sein. Das berichtet der «Kicker».

Sandro Wagner rückt beim FC Basel in den Fokus

Wagner bringt trotz seines noch jungen Traineralters bereits Erfahrung auf höchstem Niveau mit. Der 38-Jährige arbeitete unter anderem als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Anschliessend übernahm er den FC Augsburg und sammelte dort seine ersten Erfahrungen als Cheftrainer in der Bundesliga.

Nun könnte seine nächste Station möglicherweise in der Schweiz liegen. Laut «Kicker» beschäftigt sich der FC Basel mit Wagner als möglichem Nachfolger von Lichtsteiner. Ob bereits konkrete Gespräche geführt werden und wie weit das Interesse fortgeschritten ist, ist derzeit nicht bestätigt.

Auch Nenad Bjelica wird beim FC Basel gehandelt

Wagner ist nicht der einzige Name auf dem Trainerkarussell. Bereits zuvor wurde Nenad Bjelica mit dem FCB in Verbindung gebracht. Nach Informationen von Nau führt eine Spur zum 55-jährigen Kroaten. Dem Bericht zufolge soll es bereits einen ersten Kontakt zwischen den Parteien gegeben haben, wobei es sich nicht zwingend um einen direkten Austausch gehandelt haben soll.

Bjelica kennt den deutschsprachigen Fussball gut. Unter anderem trainierte er Austria Wien und den 1. FC Union Berlin. Auch bei Dinamo Zagreb und Trabzonspor stand er an der Seitenlinie.

Interessant: Bjelica war beim FC Basel bereits 2023 ein Thema, als der Klub einen Nachfolger für Alex Frei suchte. Neben Wagner und Bjelica kursieren derzeit weitere Namen. Unter anderem wird auch der frühere Ajax-Trainer Alfred Schreuder gehandelt.