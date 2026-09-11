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Am Samstagabend kommt es in der Brack Super League zum absoluten Topspiel zwischen dem FC Lugano und YB Bern. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream findest du hier.

Die Young Boys Bern sind beim Tabellenführer Lugano zu Gast. Der FC aus Lugano führt die Tabelle mit sechs Siegen aus sechs Spielen an. Direkt dahinter lauern die YB aus Bern. Bern holte aus sieben Spielen vier Siege, drei Unentschieden und ist mit einem Spiel mehr und drei Punkten weniger ebenfalls ungeschlagen und Tabellenzweiter. Ein absolutes Topspiel in der Super League.

Super League: FC Lugano vs. YB Bern live im Free-TV

Das Samstagabend-Topspiel der Super League zwischen Young Boys Bern und dem FC Lugano wird frei empfangbar bei «SRF info» sein. Anpfiff in der AIL Arena in Lugano ist bereits um 19 Uhr.

Lugano vs. Young Boys Bern: Erster gegen Zweiter

Der FC Lugano ist bisher absolut makellos unterwegs. In sechs Ligaspielen gab es sechs Siege für die Mannschaft von Croci-Torti. Dabei wurden auch 17 Tore erzielt, und nur vier Gegentore sind gefallen. Am vergangenen Spieltag gab es einen 3:1-Erfolg in Basel.

Die Young Boys aus Bern haben bereits sieben Spiele absolviert und dabei vier Siege eingefahren und drei Unentschieden. Sprich, das Team von Gerardo Seoane ist ebenfalls noch ungeschlagen in der Liga. Auffällig dabei ist, dass Bern 26 Tore erzielt hat, sprich mehr als drei Tore im Schnitt, aber auch bereits 14 Gegentore hinnehmen musste, also zwei pro Spiel.

FC Lugano vs. Young Boys Bern – die letzten Duelle

In den letzten fünf Aufeinandertreffen gewannen die Young Boys nur ein Mal, zweimal endete die Partie mit einem Remis, und zweimal konnte der FC Lugano siegen. Die Vorzeichen stehen alle auf Topspiel und ein spannendes Duell zweier Meisterschaftsanwärter dieser Saison.