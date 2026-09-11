Sportradar

Der FC Lugano legt einen historischen Saisonstart hin. Sechs Spiele, sechs Siege – und ein Blick in die Super-League-Geschichte dürfte den Tessinern besonders gefallen.

Besser hätte die Saison für den FC Lugano kaum beginnen können. Nach sechs Meisterschaftsspielen stehen die Tessiner mit der maximalen Ausbeute von 18 Punkten an der Tabellenspitze. Zuletzt setzte sich die Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti mit 3:1 beim FC Basel durch.

Nur Basel und YB schafften zuvor sechs Siege zum Start

Seit Einführung der Super League im Jahr 2003 ist Lugano erst das fünfte Team, das seine ersten sechs Meisterschaftsspiele allesamt gewonnen hat.

Zuvor gelang das lediglich:

dem FC Basel 2003/04

dem FC Basel 2015/16

dem FC Basel 2016/17

den Young Boys 2018/19

Und genau diese Statistik macht Luganos Start besonders interessant: Alle vier Mannschaften wurden am Ende der jeweiligen Saison Schweizer Meister.

Lugano jagt einen Rekord des FC Basel

Bis zum absoluten Rekord ist es allerdings noch ein weiter Weg. Den besten Start seit Einführung der Super League hält der FC Basel. In der Saison 2003/04 gewann die Mannschaft von Christian Gross 13 Meisterschaftsspiele in Folge.

Erst am 14. Spieltag endete die Siegesserie mit einem 2:2 gegen Aarau. Lugano steht momentan bei sechs Siegen.

Jetzt warten ausgerechnet Young Boys Bern

Der nächste Gegner könnte kaum passender sein. Am Samstag empfängt Lugano die Young Boys – also einen der beiden Klubs, denen ein vergleichbarer Saisonstart bereits gelungen ist. Die YB aus Bern sind aktueller Tabellenzweiter und auch noch ungeschlagen, umso spannender die Konstellation.