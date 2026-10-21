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Am Wochenende beginnt die alpine Weltcupsaison in Sölden. Die Frauen fahren am Samstag, die Männer am Sonntag. Hier findet ihr die Startzeiten und Informationen zur Schweizer Übertragung.

Der Ski-Weltcup kehrt zurück: Auf dem Rettenbachgletscher in Sölden eröffnen zwei Riesenslaloms die Saison 2026/27. Zuerst stehen am Samstag, 24. Oktober, die Frauen am Start. Am Sonntag, 25. Oktober, folgen die Männer.

Wann beginnen die Rennen in Sölden?

Laut Veranstalter gilt für beide Tage derselbe Zeitplan:

Samstag, 24. Oktober: Riesenslalom Frauen, 10 und 13 Uhr

Sonntag, 25. Oktober: Riesenslalom Männer, 10 und 13 Uhr

Die Angaben entsprechen der jeweiligen Schweizer Lokalzeit. Österreich und die Schweiz haben dieselbe Uhrzeit.

Wichtig für Sonntag: In der Nacht auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit. Die im Programm genannten Startzeiten bleiben die örtlichen Uhrzeiten des jeweiligen Renntages.

Wetterbedingte Änderungen am Rennprogramm sind möglich.

Wo wird Sölden in der Schweiz übertragen?

SRF zwei zeigt den Auftakt zur Wintersportsaison. Für Samstag kündigt SRF den Übertragungsbeginn um 9.45 Uhr an. Der erste Lauf ist damit eine Viertelstunde später angesetzt.

SRF hat zudem angekündigt, sämtliche alpinen Weltcuprennen der Saison live zu übertragen. Die aktuellen Angebote findet ihr im und in der . Prüft dort den Übertragungsbeginn für den gewünschten Lauf.