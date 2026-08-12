Sheriff vs. FC St. Gallen Rückspiel live im Free-TV: Wo läuft die Conference-League-Quali?

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Der FC St. Gallen möchte die Play-offs im Rückspiel gegen Sheriff Tiraspol klarmachen. Im Hinspiel haben sie sich mit dem 3:1-Sieg eine gute Ausgangslage verschafft. So siehst du das Spiel im TV.

Anpfiff der Partie ist um 20.00 Uhr im Kybunpark in St.Gallen. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV erfährst du hier.

Wird das Rückspiel FC St. Gallen gegen Sheriff Tiraspol im Free-TV übertragen?

Die Begegnung zwischen Sheriff & St.Gallen wird im Free-TV bei SRF Info kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. Allerdings startet die Übertragung erst ab 21.30 Uhr, direkt im Anschluss an die Partie FC Thun vs. Vikingur Reykjavik.

Das könnte der Gegner des FC St. Gallen in den Play-offs der Conference-League-Quali werden

Sofern der FC St. Gallen sich nach beiden Duellen gegen Sheriff durchsetzen kann, wartet in den Play-offs der Sieger der Partie Valur Reykjavik (ISL) vs. FC Nordsjaelland (DEN). Das Hinspiel der beiden möglichen Gegner gewann der dänische Vertreter FC Nordsjaelland mit 2:0 und möchte im Rückspiel zu Hause nichts anbrennen lassen.

Conference-League-Qualifikation: FC St. Gallen vs. Sheriff Tiraspol

Partie : FC St. Gallen (SUI) vs. Sheriff Tiraspol (MOL)

: FC St. Gallen (SUI) vs. Sheriff Tiraspol (MOL) Wettbewerb : Conference-League-Qualifikation Rückspiel

: Conference-League-Qualifikation Rückspiel Anpfiff : Donnerstag, 13. August um 20.00 Uhr

: Donnerstag, 13. August um 20.00 Uhr Schiedsrichter : Julian Weinberger (AUT)

: Julian Weinberger (AUT) Stadion: Kybunpark in St.Gallen

Alle Infos zur Übertraung der Partie FC Thun vs. Vikingur