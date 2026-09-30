Der Schweizerische Fussballverband hat Gianni Infantino die Unterstützung für eine weitere Amtszeit an der Spitze des Weltfussballverbandes entzogen. Das beschloss der Zentralvorstand des SFV am 25. September. Am Mittwoch machte der Verband die Entscheidung öffentlich. Noch im Juni hatte der SFV angekündigt, Infantinos Kandidatur bei der nächsten FIFA-Präsidentenwahl unterstützen zu wollen. Nach einer «umfassenden Neubeurteilung» zieht der Verband diese Zusage nun zurück.
SFV sieht zentrale Fragen weiterhin unbeantwortet
Auslöser für die Kehrtwende sind laut SFV insbesondere zwei Vorgänge: der Umgang der FIFA mit dem Fall des US-Nationalspielers Folarin Balogun und die Diskussionen um das geplante Vermarktungsprojekt «FIFA Forward Enterprise».
Der SFV habe von der FIFA zwar am 21. September ein Schreiben erhalten, in dem weitere Gespräche und Reformschritte angekündigt worden seien. Nach Ansicht des Verbandes bleiben jedoch wichtige Fragen zu Verantwortlichkeiten, Entscheidungswegen und den Hintergründen der beiden Fälle offen.
«Unter diesen Umständen können wir die im Juni ausgesprochene Unterstützung nicht verantwortungsvoll aufrechterhalten», wird SFV-Präsident Peter Knäbel in der Mitteilung zitiert.
Der Verband betont zugleich, dass der Entzug der Unterstützung keine generelle Absage an die Zusammenarbeit mit der FIFA sei. Der SFV wolle weiterhin konstruktiv mit dem Weltverband zusammenarbeiten.
Dieser Entscheid im Balogun-Fall sorgte für Kritik
Besonders umstritten war eine Entscheidung während der Weltmeisterschaft. Der amerikanische Stürmer Folarin Balogun hatte im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen. Die normalerweise automatisch folgende Sperre wurde von der FIFA-Disziplinarkommission jedoch für eine einjährige Bewährungsfrist ausgesetzt.
Dadurch durfte Balogun bereits im folgenden Spiel wieder eingesetzt werden. Zuvor hatte sich US-Präsident Donald Trump persönlich an Infantino gewandt und eine Überprüfung des Falls verlangt.
Infantino bestätigte das Gespräch, erklärte jedoch, dass unabhängige Disziplinarorgane für das Verfahren zuständig gewesen seien. Belegt ist deshalb nicht, dass der FIFA-Präsident selbst die Aufhebung der Sperre veranlasste. Die zeitliche Abfolge löste dennoch erhebliche Kritik an der Unabhängigkeit des Verfahrens und an der Integrität des Wettbewerbs aus.
Auch um ein milliardenschweres FIFA-Projekt gab es Streit
Der zweite Streitpunkt betrifft «FIFA Forward Enterprise». Mit dem Projekt wollte die FIFA die kommerziellen Rechte an ihren wichtigsten Wettbewerben in einer eigenen Gesellschaft bündeln.
Nach den damaligen Plänen hätte das Unternehmen mit rund 20 Milliarden Dollar bewertet werden können. Bis zu 20 Prozent der Anteile sollten privaten Investoren angeboten werden. Dadurch hätte die FIFA möglicherweise mehr als vier Milliarden Dollar einnehmen können.
Innerhalb der Fussballverbände stiess das Vorhaben jedoch auf Widerstand. Kritisiert wurden unter anderem die fehlende Transparenz, eine unzureichende Einbindung der Mitgliedsverbände und die geplante Beteiligung privater Investoren an den Vermarktungsrechten. Nach der Kritik wurde das Projekt Ende Juli fallen gelassen.
Mehrere europäische Verbände wenden sich von Infantino ab
Der SFV steht mit seiner Entscheidung nicht allein. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters haben unter anderem die Verbände aus England, Wales, Frankreich und Serbien ihre Unterstützung für Infantino ebenfalls zurückgezogen.
Die UEFA arbeitet demnach daran, vor Ablauf der Meldefrist im November einen Gegenkandidaten zu präsentieren. Bislang ist allerdings noch kein offizieller Herausforderer bekannt.
Die nächste Wahl des FIFA-Präsidenten ist für den 18. März 2027 beim FIFA-Kongress in Rabat vorgesehen. Infantino führt den Weltverband seit 2016 und verfügt vor allem ausserhalb Europas weiterhin über erheblichen Rückhalt.
Der Entscheid seines Heimatverbandes bedeutet daher nicht automatisch, dass seine Wiederwahl gefährdet ist. Politisch und symbolisch ist der Schritt dennoch bedeutsam: Der SFV entzieht einem Schweizer FIFA-Präsidenten öffentlich das Vertrauen, nachdem er dessen Kandidatur wenige Monate zuvor noch ausdrücklich unterstützt hatte.