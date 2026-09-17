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Murat Yakin gibt heute das neue Aufgebot der Schweizer Nati bekannt. Ab 11.00 Uhr wird es spannend: Wer ist dabei und welche Überraschungen gibt es?

Für die Schweizer Nati steht der nächste Länderspielblock bevor. Am Donnerstag gibt Nationaltrainer Murat Yakin sein Aufgebot bekannt. Die Medienkonferenz beginnt um 11.00 Uhr und wird von SRF im Livestream übertragen. Besonders im Fokus stehen mögliche Neulinge und die Frage, auf welche bekannten Namen Yakin diesmal setzt.

Nati-Kader: Medienkonferenz mit Murat Yakin im Livestream

Die Kaderbekanntgabe beginnt am Donnerstag um 11.00 Uhr. SRF überträgt die Medienkonferenz live und startet seine Berichterstattung bereits wenige Minuten zuvor.

Hier könnt ihr die Kaderbekanntgabe im Livestream verfolgen:

SRF-Livestream zur Kaderbekanntgabe

+++ Dieser Artikel wird ab 11.00 Uhr laufend mit dem neuen Nati-Kader und den wichtigsten Aussagen von Murat Yakin aktualisiert. +++

Welche Spieler nominiert Murat Yakin?

Eine der spannendsten Fragen betrifft mögliche neue Gesichter im Schweizer Aufgebot. Im Vorfeld der Bekanntgabe steht insbesondere Winsley Boteli im Fokus. SRF berichtete am Donnerstagmorgen, dass der Stürmer vor seinem ersten Aufgebot für die Schweizer A-Nationalmannschaft stehen könnte. Eine offizielle Bestätigung gibt es vor der Kaderbekanntgabe allerdings noch nicht.

Entscheidend wird zudem sein, welche Spieler Yakin im Vergleich zum bisherigen Aufgebot nicht mehr berücksichtigt und ob es Rückkehrer gibt. Nach den Rücktritten von Okafor, Widmer und Fassnacht werden einige Karten neu gemischt sein.