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Das Team von Murat Yakin hat bisher überzeugt. Zweimal 3:0. Jetzt geht es im Topspiel gegen Slowenien. Wo läuft das Nati-Spiel im Free-TV und Livestream? Hier findest du alle Infos.

Die Schweizer Nationalmannschaft ist mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 6:0 aus in die ersten beiden Nations-League-Spiele gestartet. Die Mannschaft von Murat Yakin konnte bisher überzeugen und ist hungrig nach mehr. Nun kommt es in Luzern zum Topspiel gegen Slowenien. Die Slowenen holten bisher vier Punkte und sind auch noch ohne Gegentor.

Schweiz gegen Slowenien: Wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen der Schweiz und Slowenien findet am Samstag, 3. Oktober 2026 statt.

Anpfiff in der Thermoplan Arena in Luzern ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Spiel: Schweiz – Slowenien

Schweiz – Slowenien Wettbewerb: Uefa Nations League, Liga B

Uefa Nations League, Liga B Datum: Samstag, 3. Oktober 2026

Samstag, 3. Oktober 2026 Anstoss: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Thermoplan Arena in Luzern

Thermoplan Arena in Luzern Free-TV: SRF zwei

SRF zwei Livestream: SRF Play

Nations League: Wo wird Schweiz gegen Slowenien im Free-TV übertragen?

Schweizer Fussballfans können die Partie kostenlos im Fernsehen verfolgen.

SRF zwei überträgt Schweiz gegen Slowenien live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt nach aktuellem SRF-Programm bereits um , ehe um 20.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.