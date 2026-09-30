Besser hätte die Schweizer Nati kaum in die neue Nations-League-Saison starten können. Auf das überzeugende 3:0 in Nordmazedonien folgte am Dienstagabend ein weiterer 3:0-Auswärtssieg gegen Schottland. Besonders auffällig: Die Schweiz hat noch kein Heimspiel bestritten – und dennoch bereits sechs Punkte sowie ein Torverhältnis von 6:0 auf dem Konto.
Frühe Rote Karte bringt die Schweiz auf Kurs
Beim zweiten Gruppenspiel in Glasgow erhielt Schottlands Jack Hendry bereits in der elften Minute die Rote Karte. Der Verteidiger hatte Dan Ndoye unmittelbar vor dem Strafraum zu Fall gebracht.
Den anschliessenden Freistoss verwandelte Ricardo Rodriguez sehenswert zum 1:0. Der Schweizer Verteidiger zirkelte den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck.
Nach der Partie nahm Rodriguez sein Traumtor mit Humor. «Einfach super geschossen, oder?», fragte er im Interview mit SRF und sorgte damit auch bei seinen Teamkollegen für Lacher.
Trotz der langen Überzahl brauchte die Schweiz Geduld. Erst in der 55. Minute erhöhte Nico Elvedi nach einer Vorlage von Ndoye auf 2:0. Zeki Amdouni sorgte in der 82. Minute für den Endstand. Erneut kam die entscheidende Vorarbeit von Ndoye.
Amdouni ist an vier der sechs Tore beteiligt
Zeki Amdouni entwickelte sich in den ersten beiden Spielen zum auffälligsten Schweizer Offensivspieler. Beim 3:0 in Nordmazedonien bereitete er zunächst den Führungstreffer von Remo Freuler vor und erzielte anschliessend selbst zwei Tore.
Auch gegen Schottland traf der Stürmer. Damit war Amdouni an vier der bisherigen sechs Schweizer Treffer direkt beteiligt: Drei Tore erzielte er selbst, eines bereitete er vor.
Besonders bemerkenswert ist der erfolgreiche Start, weil die Schweiz ohne mehrere erfahrene Nationalspieler auskommen musste. Granit Xhaka und Breel Embolo standen für die ersten Nations-League-Partien nicht im Aufgebot.
Dafür nutzten andere Spieler ihre Gelegenheit. Zachary Athekame bereitete bei seinem Startelfdebüt gegen Nordmazedonien zwei Treffer vor. Gegen Schottland sammelte Dan Ndoye gleich zwei Assists.
So sieht die Tabelle nach zwei Spieltagen aus
Die Schweiz führt die Gruppe B1 mit sechs Punkten an. Direkt dahinter folgt Slowenien, das zum Auftakt gegen Schottland 0:0 spielte und anschliessend Nordmazedonien mit 2:0 besiegte.
Rang
Mannschaft
Spiele
Tore
Punkte
1
Schweiz
2
6:0
6
2
Slowenien
2
2:0
4
3
Schottland
2
0:3
1
4
Nordmazedonien
2
0:5
0
Tabelle nach zwei Spieltagen
Damit kommt es beim nächsten Schweizer Spiel bereits zum direkten Duell der beiden bislang ungeschlagenen Mannschaften.
Jetzt warten zwei Heimspiele in Luzern
Am Samstag, 3. Oktober, empfängt die Schweiz um 20.45 Uhr Slowenien in der Thermoplan Arena in Luzern. Mit einem Sieg könnte sich die Nati an der Tabellenspitze erstmals etwas absetzen.
Schon drei Tage später geht es am gleichen Ort weiter. Am Dienstag, 6. Oktober, trifft die Schweiz ebenfalls um 20.45 Uhr erneut auf Nordmazedonien.
Zwischen den beiden Anpfiffen liegen damit genau 72 Stunden. Für Trainer Murat Yakin dürfte deshalb auch die Belastungssteuerung eine Rolle spielen. Nach den beiden erfolgreichen Auswärtsspielen könnten in Luzern erstmals mehrere Veränderungen in der Startelf folgen.
Der Gruppensieg bringt den direkten Aufstieg
Die Schweiz tritt nach ihrem Abstieg erstmals in der Liga B der Nations League an. Das Ziel ist klar: Die Nati möchte die Gruppe gewinnen und direkt in die Liga A zurückkehren.
Dafür muss sie in ihrer Vierergruppe den ersten Platz belegen. Nach dem perfekten Auftakt hat sich die Schweiz dafür eine ausgezeichnete Ausgangslage geschaffen.
Die beiden Heimspiele in Luzern könnten nun bereits richtungsweisend werden. Besonders das Duell gegen den ersten Verfolger Slowenien dürfte zeigen, wie stabil der Schweizer Traumstart tatsächlich ist.