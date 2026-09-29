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Die Schweiz trifft am Dienstagabend in der Nations League auf Schottland. Geleitet wird die Partie in Glasgow von einem Schiedsrichter aus Serbien.

Für die Schweizer Nati steht am Dienstagabend das zweite Spiel der neuen Nations-League-Saison an. Um 20.45 Uhr trifft die Schweiz im Hampden Park in Glasgow auf Schottland. Der Schweizerische Fussballverband bestätigt sowohl Anstosszeit als auch Spielort.

Nenad Minaković pfeift Schottland gegen die Schweiz

Der 36-jährige Minaković ist international kein Unbekannter. Der Serbe kommt neben Einsätzen in seiner Heimat auch regelmässig in europäischen Wettbewerben zum Einsatz. Seine Schiedsrichterassistenten sind Nikola Borović und Boško Božović.

Beim Duell in Glasgow wird damit ein international erfahrener Unparteiischer die Verantwortung übernehmen. Statistikdienst «FotMob» führt für Minaković im Vorfeld der Partie durchschnittlich 5,6 Gelbe Karten pro Spiel sowie 31,2 gepfiffene Fouls auf. Diese Werte beziehen sich auf die dort erfassten Partien und sind daher lediglich als statistischer Anhaltspunkt zu verstehen.

Für die Schweizer dürfte vor allem entscheidend sein, wie grosszügig Minaković Zweikämpfe in der körperlich geführten Partie laufen lässt. Denn Schottland ist für seine körperliche und robuste Spielart bekannt.

Schweiz reist mit einem Sieg nach Glasgow

Die Ausgangslage unterscheidet sich bei beiden Mannschaften. Die Schweiz ist mit einem Sieg in die neue Nations-League-Kampagne gestartet, während Schottland am ersten Spieltag gegen Slowenien nicht über ein 0:0 hinauskam. Die Schotten warten damit vor dem Duell mit der Nati noch auf ihr erstes Tor und ihren ersten Sieg in der Gruppe B1.

Für Schottland ist die Partie zugleich das erste Heimspiel unter dem neuen Nationaltrainer Sébastien Pocognoli. Der schottische Verband erwartet für dessen Hampden-Premiere zahlreiche Zuschauer.