Nordsjælland – FC St. Gallen live im TV: So siehst du die Conference-League-Play-offs

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Der FC St. Gallen steht in den Play-offs zur Conference League. Im Hinspiel muss der FCSG nach Dänemark zu Nordsjælland reisen. So siehst du das Spiel live im TV.

Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im «Right to Dream Park» in Farum. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV erfährst du hier.

Wird das Hinspiel FC St. Gallen gegen FC Nordsjælland im Free-TV übertragen?

Die Begegnung zwischen dem dänischen Vertreter FC Nordsjælland und dem FC St. Gallen wird im Free-TV bei SRF 2 kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. Allerdings startet die Übertragung erst ab 20.10 Uhr laut Programmplan des SRF, direkt im Anschluss an die Leichtathletik-Diamond-League.

Der Weg der beiden Teams in die Conference-League-Play-offs

Der FC Nordsjælland hatte in den letzten zwei Runden wenig Probleme mit seinen Gegnern. Zuletzt konnten sie den isländischen Vertreter Valur Reykjavik mit 7:0 nach beiden Spielen bezwingen. In der Runde davor wurde der schwedische Vertreter GAIS Göteborg ebenfalls souverän mit 6:1 besiegt.

Der FC St. Gallen bezwang zuletzt ebenfalls überzeugend Sheriff Tiraspol mit 8:2 nach Hin- und Rückspiel. In der Runde davor musste sich der FCSG in der Europa League Benfica Lissabon geschlagen geben und wanderte somit in die Conference-League-Qualifikation.

Conference-League-Qualifikation: FC St. Gallen vs. FC Nordsjælland

Partie : FC Nordsjælland (DEN) vs. FC St. Gallen (SUI)

: FC Nordsjælland (DEN) vs. FC St. Gallen (SUI) Wettbewerb : Conference-League-Play-offs, Hinspiel

: Conference-League-Play-offs, Hinspiel Anpfiff : Donnerstag, 20. August um 19 Uhr

: Donnerstag, 20. August um 19 Uhr Schiedsrichter : Ondřej Berka (CZE)

: Ondřej Berka (CZE) Stadion: Right to Dream Park in Farum

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