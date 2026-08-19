Nordsjælland – FC St. Gallen live im TV: So siehst du die Conference-League-Play-offs
Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im «Right to Dream Park» in Farum. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV erfährst du hier.
Wird das Hinspiel FC St. Gallen gegen FC Nordsjælland im Free-TV übertragen?
Die Begegnung zwischen dem dänischen Vertreter FC Nordsjælland und dem FC St. Gallen wird im Free-TV bei SRF 2 kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. Allerdings startet die Übertragung erst ab 20.10 Uhr laut Programmplan des SRF, direkt im Anschluss an die Leichtathletik-Diamond-League.
Der Weg der beiden Teams in die Conference-League-Play-offs
Der FC Nordsjælland hatte in den letzten zwei Runden wenig Probleme mit seinen Gegnern. Zuletzt konnten sie den isländischen Vertreter Valur Reykjavik mit 7:0 nach beiden Spielen bezwingen. In der Runde davor wurde der schwedische Vertreter GAIS Göteborg ebenfalls souverän mit 6:1 besiegt.
Der FC St. Gallen bezwang zuletzt ebenfalls überzeugend Sheriff Tiraspol mit 8:2 nach Hin- und Rückspiel. In der Runde davor musste sich der FCSG in der Europa League Benfica Lissabon geschlagen geben und wanderte somit in die Conference-League-Qualifikation.
Conference-League-Qualifikation: FC St. Gallen vs. FC Nordsjælland
- Partie: FC Nordsjælland (DEN) vs. FC St. Gallen (SUI)
- Wettbewerb: Conference-League-Play-offs, Hinspiel
- Anpfiff: Donnerstag, 20. August um 19 Uhr
- Schiedsrichter: Ondřej Berka (CZE)
- Stadion: Right to Dream Park in Farum
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