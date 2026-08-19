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Sportradar

Nordsjælland – FC St. Gallen live im TV: So siehst du die Conference-League-Play-offs

Der FC St. Gallen steht in den Play-offs zur Conference League. Im Hinspiel muss der FCSG nach Dänemark zu Nordsjælland reisen. So siehst du das Spiel live im TV.
Nikola Brankovic
heute um 13:41 Uhr
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Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im «Right to Dream Park» in Farum. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV erfährst du hier.

Wird das Hinspiel FC St. Gallen gegen FC Nordsjælland im Free-TV übertragen?

Die Begegnung zwischen dem dänischen Vertreter FC Nordsjælland und dem FC St. Gallen wird im Free-TV bei SRF 2 kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. Allerdings startet die Übertragung erst ab 20.10 Uhr laut Programmplan des SRF, direkt im Anschluss an die Leichtathletik-Diamond-League.

Der Weg der beiden Teams in die Conference-League-Play-offs

Der FC Nordsjælland hatte in den letzten zwei Runden wenig Probleme mit seinen Gegnern. Zuletzt konnten sie den isländischen Vertreter Valur Reykjavik mit 7:0 nach beiden Spielen bezwingen. In der Runde davor wurde der schwedische Vertreter GAIS Göteborg ebenfalls souverän mit 6:1 besiegt.

Der FC St. Gallen bezwang zuletzt ebenfalls überzeugend Sheriff Tiraspol mit 8:2 nach Hin- und Rückspiel. In der Runde davor musste sich der FCSG in der Europa League Benfica Lissabon geschlagen geben und wanderte somit in die Conference-League-Qualifikation.

Conference-League-Qualifikation: FC St. Gallen vs. FC Nordsjælland

  • Partie: FC Nordsjælland (DEN) vs. FC St. Gallen (SUI)
  • Wettbewerb: Conference-League-Play-offs, Hinspiel
  • Anpfiff: Donnerstag, 20. August um 19 Uhr
  • Schiedsrichter: Ondřej Berka (CZE)
  • Stadion: Right to Dream Park in Farum

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