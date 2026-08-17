Dortmund vs. FC Bayern live im Free-TV und kostenlosen Livestream: Wo läuft der Supercup?

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BVB gegen Bayern München: Im Franz Beckenbauer Supercup kommt es am Samstag zum ersten deutschen Fussball-Kracher der neuen Saison. Auch Fans in der Schweiz können das Spiel kostenlos live verfolgen.

Anpfiff der Partie am Samstag ist um 20.30 Uhr im Dortmunder «Signal Iduna Park» . Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Livestream erfährst du hier.

Wird der Supercup zwischen Dortmund und dem FC Bayern im Free-TV übertragen?

Der Franz Beckenbauer Supercup wird live auf SAT.1 übertragen. Der Sender beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der Berichterstattung, ehe um 20.30 Uhr der Ball rollt.

Damit können auch Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz, die SAT.1 über ihren jeweiligen TV-Anbieter empfangen, das Duell im Free-TV verfolgen. SAT.1 betreibt in der Schweiz ein eigenes Angebot und stellt entsprechende Informationen zum TV-Empfang bereit.

Neben der kostenlosen Übertragung zeigt auch Sky die Partie im Pay-TV.

BVB gegen Bayern kostenlos im Livestream auf Joyn

Wer das Spiel nicht am Fernseher verfolgen möchte, bekommt ebenfalls eine kostenlose Möglichkeit. Joyn überträgt Dortmund gegen Bayern im SAT.1-Livestream kostenlos. Die Übertragung beginnt um 19.30 Uhr, Anpfiff ist eine Stunde später.

Zum kostenlosen Supercup-Livestream bei Joyn

Warum spielt Dortmund gegen Bayern um den Supercup?

Normalerweise trifft im Supercup der deutsche Meister auf den DFB-Pokalsieger. Bayern München gewann in der vergangenen Saison jedoch sowohl die Bundesliga als auch den DFB-Pokal.

Deshalb rückt der Vizemeister nach – und das ist Borussia Dortmund. Der BVB bekommt zudem Heimrecht: Gespielt wird vor heimischer Kulisse im Signal Iduna Park.

So lief die Vorbereitung von Bayern und Dortmund

Beide Mannschaften haben vor dem ersten Pflichtspiel der Saison bereits einige Tests absolviert. Borussia Dortmund sorgte dabei unter anderem mit einem 3:2-Sieg beim englischen Meister FC Arsenal für ein Ausrufezeichen. Bei der Generalprobe gegen die AS Rom kam der BVB am Sonntag nach einem frühen 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2.

Auch der FC Bayern München sammelte in der Vorbereitung bereits Spielpraxis und war unter anderem auf Asien-Tour. Beim Telekom Cup gegen RB Leipzig setzten sich die Münchner zuletzt mit 3:1 durch. Kurz vor dem Supercup kehren zudem die WM-Fahrer Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano ins Mannschaftstraining zurück. Fraglich wird Jamal Musiala sein, der beim Telekom Cup umgekippt war. Neben ihm steht ein Fragezeichen hinter Konrad Laimer, der gegen RB früh ausgewechselt wurde.

Während Dortmund seine Generalprobe damit bereits absolviert hat, wartet auf die Bayern noch ein letzter Test: Am Dienstag trifft die Mannschaft von Vincent Kompany auf den 1. FC Heidenheim. Danach richtet sich bei beiden Teams der volle Fokus auf das Duell um den ersten Titel der neuen Saison.

Fakten zum Testspiel: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München