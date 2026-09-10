Paukenschlag bei der Schweizer Fussball-Nati: Noah Okafor zieht sich bis auf Weiteres aus der Nationalmannschaft zurück.Der 26-Jährige machte seinen Entscheid am Donnerstag öffentlich. Dabei wird deutlich: Okafor stört sich nicht in erster Linie an seinen geringen Einsatzzeiten. Vielmehr ist das Verhältnis zu Nationaltrainer Murat Yakin offenbar nachhaltig beschädigt.
Okafor erhebt schwere Vorwürfe
Besonders deutlich wird Okafor bei seiner Begründung. Der Offensivspieler räumt ein, in der Vergangenheit selbst Fehler gemacht zu haben. Dafür habe er sich entschuldigt. Nach einem klärenden Gespräch mit Yakin sei er deshalb mit einem guten Gefühl zur WM 2026 gereist.
Doch dort änderte sich die Situation offenbar erneut.
«Nicht, weil ich wenig gespielt habe, sondern wegen der Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde», erklärt Okafor. Es seien Dinge passiert, die ihn tief getroffen hätten. Sein Vertrauen sei verletzt worden, zudem seien «Zusagen nicht eingehalten» worden.
Welche konkreten Zusagen er damit meint, führt Okafor in seinem Statement nicht näher aus.
Selbst Yakins Reaktion auf kleine Fehler traf Okafor
Bei der WM kam Okafor nur zu einem Kurzeinsatz. Im Sechzehntelfinal gegen Algerien durfte er für 19 Minuten auf den Platz.
Auch dabei fühlte sich der Angreifer offenbar nicht angemessen behandelt. Selbst bei kleinen Fehlern weit entfernt vom eigenen Tor sei auf eine Weise reagiert worden, die ihn «tief getroffen» habe.
Schon während des Turniers hatte seine Situation für Diskussionen gesorgt. SRF-Kommentator Sascha Ruefer bezeichnete Okafors Reservistenrolle damals sogar als «tickende Zeitbombe».
Nun zieht der Offensivspieler die Konsequenzen.
Okafor will unter Murat Yakin nicht mehr für die Schweiz spielen
Okafors Rückzug ist ausdrücklich an die aktuelle sportliche Führung geknüpft. Er habe entschieden, dass er «unter dem aktuellen Trainer nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen möchte». Gleichzeitig betont Okafor, dass er keine Sonderbehandlung verlange.
Yakin bescheinigt er sogar, einen guten Job zu machen. Was ihm jedoch fehle, seien gegenseitiger Respekt und Vertrauen. Diese Grundlage sehe er für die kommenden Jahre nicht mehr.
Damit ist Okafors Entscheidung zumindest nach seiner eigenen Formulierung kein endgültiger Rücktritt aus der Nati für den Rest seiner Karriere. Er spricht von einem Rückzug «bis auf Weiteres» und bezieht diesen ausdrücklich auf die Zeit unter dem aktuellen Nationaltrainer.
Dabei schien der Streit mit Yakin längst beigelegt
Besonders überraschend ist der Schritt, weil sich das Verhältnis zwischen Okafor und Yakin vor der WM scheinbar wieder entspannt hatte.
Noch vor dem Turnier erklärte Yakin, man habe Okafor bei seinem Klub besucht und ein wichtiges Gespräch geführt. Der Spieler habe Einsicht gezeigt und seine vorgesehene Rolle akzeptiert. Yakin bezeichnete ihn damals als mögliche «offensive Waffe» für die Schweiz.
Auch Okafor selbst hatte einige Monate zuvor noch deutlich versöhnlichere Töne angeschlagen. Nach einem Besuch einer SFV-Delegation bei ihm in Leeds sagte er, dass ihn die Möglichkeit zur Aussprache berührt habe. Sein Verhältnis zu Yakin bezeichnete er damals aus seiner Sicht als «sehr gut». Umso grösser ist der Bruch nach der WM.
Noah Okafor wurde beim FC Basel zum Profi
Für den Schweizer Fussball ist Okafor schon seit seiner Jugend ein bekanntes Gesicht.
Der in Binningen geborene Offensivspieler begann beim FC Arisdorf mit dem Fussball. Bereits 2009 wechselte er in die Nachwuchsabteilung des FC Basel und durchlief dort die verschiedenen Juniorenstufen.
2018 schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft. Später führte ihn seine Karriere über Red Bull Salzburg zur AC Milan, SSC Napoli und schliesslich zu Leeds United. Der FC Basel nennt Okafor bis heute in einer Reihe mit Eigengewächsen wie Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Yann Sommer und Breel Embolo.
Für die Schweizer A-Nati debütierte Okafor 2019. Laut SFV kommt er bislang auf 26 Länderspiele und zwei Tore.