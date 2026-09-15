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Gregor Kobel hat sich bei Borussia Dortmund längst zu einem der besten Goalies Europas entwickelt. Nun soll ausgerechnet Real Madrid den Schweizer Nati-Keeper im Blick haben.

Gregor Kobel könnte eines Tages vor einer der grössten Entscheidungen seiner Karriere stehen. Der Schweizer Nationalgoalie ist seit Jahren die unumstrittene Nummer eins bei Borussia Dortmund und hat sich mit seinen Leistungen längst bei Europas Topklubs einen Namen gemacht.

Kobel könnte bei Real zum Thema werden

Der belgische Weltklasse-Goalie steht bei Real Madrid derzeit noch unter Vertrag. Die Königlichen wollen die Zusammenarbeit mit ihrer Nummer eins verlängern und sollen sich mit Courtois bereits in Gesprächen befinden.

Sollte eine Einigung allerdings wider Erwarten scheitern, müsste sich Real auf der Torhüterposition neu orientieren. Genau dann könnte Kobel interessant werden.

Laut «AS» wurde der Schweizer den Verantwortlichen in Madrid bereits in der Vergangenheit angeboten. Seither sollen die Königlichen seine Situation genau beobachten.

Von konkreten Verhandlungen zwischen Real Madrid, Borussia Dortmund und Kobel kann derzeit allerdings keine Rede sein. Vielmehr scheint der Schweizer eine Option für den Fall zu sein, dass sich bei Courtois etwas verändert.

Kobel lehnte im Sommer bereits einen Wechsel ab

Dass Kobel auch bei anderen europäischen Klubs hoch im Kurs steht, ist nichts Neues.

Im vergangenen Sommer soll unter anderem Newcastle United beim Schweizer angeklopft haben. Ein Wechsel in die Premier League hätte Kobel offenbar auch finanziell deutlich bessere Möglichkeiten geboten. Trotzdem entschied sich der Nati-Goalie gegen einen Transfer.

Kobel soll weiterhin davon überzeugt sein, mit Borussia Dortmund um Titel kämpfen zu können. Solange er diese Perspektive beim BVB sieht, beschäftigt er sich demnach nicht konkret mit einem Abschied.