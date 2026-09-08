Ballon d'Or 2026: Schweizer Gregor Kobel für Torhüter-Trophäe nominiert

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Gregor Kobel gehört zu den besten Torhütern der Welt: Der Schweizer Nationalkeeper steht auf der Nominiertenliste für die Torhüter-Auszeichnung beim Ballon d'Or 2026.

Grosse Ehre für Gregor Kobel: Der Torhüter von Borussia Dortmund darf sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung bei der diesjährigen Ballon-d'Or-Gala machen. Der Schweizer gehört zu den zehn Nominierten für den Preis für den besten Torhüter der vergangenen Saison.

Gregor Kobel konkurriert mit Courtois und Martínez

Die Konkurrenz für den Schweizer ist prominent. Neben Kobel wurden Vozinha von Kap Verde, Spaniens Unai Simón, Matvey Safonov, Édouard Mendy, David Raya, Thibaut Courtois, Yassine Bounou, Joan García und Emiliano Martínez nominiert.

Mit Courtois und Martínez befinden sich darunter auch zwei Torhüter, die die Auszeichnung bereits gewinnen konnten.

Für Kobel ist die Nominierung zugleich eine weitere internationale Anerkennung seiner Leistungen. Der 28-Jährige ist seit 2021 die Nummer eins bei Borussia Dortmund.

Kobel stellte beim BVB einen Vereinsrekord ein

Sportlich blickt der Schweizer auf eine starke Saison 2025/26 zurück. In der Bundesliga blieb Kobel in 15 Partien ohne Gegentreffer und egalisierte damit den Vereinsrekord von Borussia Dortmund.

Insgesamt kassierte der BVB in der vergangenen Bundesliga-Saison lediglich 34 Gegentore und stellte damit die beste Defensive der Liga.

Auch bei der Weltmeisterschaft 2026 war Kobel die Nummer eins der Schweizer Nationalmannschaft. Er stand in allen sechs Partien zwischen den Pfosten und erreichte mit der Nati das Viertelfinale.

Gregor Kobel war schon einmal nominiert

Ganz neu ist die internationale Anerkennung für Kobel allerdings nicht. Bereits 2024 gehörte der Schweizer zu den zehn Kandidaten für die Torhüter-Trophäe des Ballon d'Or.

Damals landete Kobel auf dem zehnten Platz. Die Auszeichnung ging an den argentinischen Weltmeister Emiliano Martínez, der sich vor Unai Simón und Andriy Lunin durchsetzte.

Nun bekommt Kobel die nächste Chance auf den prestigeträchtigen Preis.

Ballon d'Or wird am 26. Oktober vergeben

Bis feststeht, ob es für den Schweizer tatsächlich zur Auszeichnung reicht, müssen sich die Fussballfans noch einige Wochen gedulden.

Die Ballon-d'Or-Gala findet am 26. Oktober 2026 statt. Zum 70-jährigen Jubiläum gibt es dabei eine Premiere: Erstmals wird die Preisverleihung in London ausgetragen.

Neben den besten Torhütern werden unter anderem die besten Fussballerinnen und Fussballer, Nachwuchsspieler, Trainer und Vereine ausgezeichnet.

Wie stehen die Chancen für Gregor Kobel?

Die Nominierung von Gregor Kobel kommt nicht überraschend. Der Schweizer spielte eine seiner stärksten Saisons im Trikot von Borussia Dortmund und war statistisch der beste Torhüter der Bundesliga. In 34 Ligaspielen kassierte er nur 34 Gegentore und blieb 15-mal ohne Gegentreffer. Damit stellte er zugleich den BVB-Vereinsrekord von Roman Weidenfeller aus der Saison 2011/12 ein.

Besonders bemerkenswert: 73 Prozent der Bälle auf sein Tor wehrte Kobel ab – Bestwert unter den Bundesliga-Torhütern mit entsprechend hoher Einsatzzeit. Einen groben Patzer leistete er sich laut BVB über die gesamte Saison nicht.

Auch mit der Schweizer Nationalmannschaft sammelte Kobel Argumente. Bei der WM 2026 erreichte die Nati erstmals seit 1954 wieder einen Viertelfinal. Im Achtelfinal gegen Kolumbien wurde Kobel zu einem entscheidenden Faktor: Nach mehreren Paraden hielt er auch im Elfmeterschiessen einen Versuch und half der Schweiz damit beim Einzug unter die besten acht Mannschaften der Welt.

Wer sind die Favoriten auf die Torhüter-Trophäe?

Einen eindeutigen Favoriten gibt es in diesem Jahr nicht. Das macht die Wahl besonders spannend. Mit Thibaut Courtois und Emiliano Martínez stehen zwei frühere Gewinner auf der Liste, die allein aufgrund ihrer internationalen Reputation zu den grossen Namen gehören.

Auch David Raya hat gute Argumente. Der Spanier gehört bei Arsenal seit Jahren zu den zuverlässigsten Torhütern Europas. Joan García wiederum hat sich mit starken Leistungen in Spanien in den Kreis der europäischen Topkeeper gespielt.

Dazu kommen mit Yassine Bounou und Édouard Mendy zwei international erfahrene Torhüter sowie Unai Simón, Matvey Safonov und Vozinha, der eine überragende WM mit Kap Verde spielte.

Alle nominierten Torhüter mit ihren Vereinen

Hier noch eine kleine Übersicht über die Vereine und Nationen der nominierten Torhüter: