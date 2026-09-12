Der Transfersommer ist vorbei. Bis zum 8. September konnten die Schweizer Klubs ihre Kader noch verändern – dabei gab es auch auf den letzten Metern einige Zu- und Abgänge. Damit lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Marktwerte der Super League. An der Spitze steht ein Schweizer Nationalspieler von den Young Boys. Doch auch der FC Basel und der FC Lugano sind weit vorne vertreten.
1. Alvyn Sanches (BSC Young Boys, 10 Millionen Euro)
Der wertvollste Spieler der Super League heisst aktuell Alvyn Sanches. Der 23-Jährige wird mit 10 Millionen Euro bewertet und spielt seit September 2025 für die Young Boys.
Der offensive Mittelfeldspieler wechselte damals von Lausanne-Sport nach Bern. Sanches ist zudem Schweizer Nationalspieler. Transfermarkt führt ihn derzeit als wertvollsten Profi der gesamten Liga.
2. Metinho (FC Basel, 8 Millionen Euro)
Auf Rang zwei folgt Abemly Meto Silu, besser bekannt als Metinho. Der Mittelfeldspieler des FC Basel besitzt einen geschätzten Marktwert von 8 Millionen Euro.
Damit ist der 23-Jährige gleichzeitig der aktuell wertvollste Spieler im Kader des FCB.
3. Mattia Zanotti (FC Lugano, 8 Millionen Euro)
Ebenfalls auf 8 Millionen Euro kommt Mattia Zanotti. Der italienische Rechtsverteidiger steht seit Sommer 2024 beim FC Lugano unter Vertrag.
Der 23-Jährige gehört damit weiterhin zu den wertvollsten Spielern der Liga – auch wenn sein Marktwert inzwischen niedriger liegt als noch zu früheren Zeitpunkten.
4. Alan Virginius Guirassy (BSC Young Boys, 7 Millionen Euro)
Auch Rang vier geht nach Bern. Alan Virginius Guirassy wird aktuell mit 7 Millionen Euro bewertet.
Der 20-Jährige gehört damit gemeinsam mit Sanches zu den wertvollsten Spielern im Kader der Young Boys.
5. Marvin Keller (BSC Young Boys, 6 Millionen Euro)
Der nächste YB-Spieler folgt direkt dahinter. Torhüter Marvin Keller kommt auf einen geschätzten Marktwert von 6 Millionen Euro.
Damit ist der 24-Jährige nicht nur einer der wertvollsten Spieler der Liga, sondern auch der wertvollste Torhüter der Super League.
Gleich fünf Spieler folgen mit 5 Millionen Euro
Hinter den ersten fünf Plätzen wird es eng. Gleich mehrere Profis werden derzeit mit jeweils 5 Millionen Euro bewertet. Damit komplettieren sie die Top 10.
Winsley Boteli (FC Sion, 5 Millionen Euro) gehört zu ihnen. Der Angreifer ist gleichzeitig der aktuell am höchsten bewertete Mittelstürmer der Super League.
Auch Flavius Daniliuc (FC Basel, 5 Millionen Euro) schafft es in die Spitzengruppe. Der Verteidiger ist damit nach Metinho der zweite Basler unter den zehn wertvollsten Spielern.
Mit Abdou Karim Sow (Lausanne-Sport, 5 Millionen Euro) ist auch ein Spieler der Waadtländer vertreten. Der Innenverteidiger gehört zu den wertvollsten Abwehrspielern der Liga.
Dazu kommt YB-Neuzugang Moritz Jenz (BSC Young Boys, 5 Millionen Euro). Der Innenverteidiger wechselte erst kurz vor Ende des Transferfensters nach Bern und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.
Komplettiert werden die Top 10 von Cédric Zesiger (BSC Young Boys, 5 Millionen Euro). Damit stellt YB allein fünf der zehn wertvollsten Spieler der aktuellen Rangliste.
YB dominiert die Top 10
Die Rangliste zeigt damit auch, wie viel Marktwert sich aktuell in Bern konzentriert. Mit Sanches, Guirassy, Keller, Jenz und Zesiger kommen fünf der zehn wertvollsten Spieler der Super League von den Young Boys.
Der FC Basel stellt mit Metinho und Daniliuc zwei Spieler. Je ein Profi kommt vom FC Lugano, FC Sion und Lausanne-Sport.
Die Marktwerte sind dabei lediglich Schätzungen und können sich bei zukünftigen Marktwert-Updates verändern. Sie entsprechen insbesondere nicht automatisch der Summe, die ein Klub bei einem Transfer tatsächlich verlangen oder erhalten würde.
Die aktuelle Top 10 kompakt
1. Alvyn Sanches (BSC Young Boys, 10 Mio. Euro)
2. Metinho (FC Basel, 8 Mio. Euro)
3. Mattia Zanotti (FC Lugano, 8 Mio. Euro)
4. Alan Virginius Guirassy (BSC Young Boys, 7 Mio. Euro)