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Das Transferfenster in der Schweiz ist geschlossen und die Kader stehen. Doch welche Spieler sind am meisten wert? Das sind die zehn wertvollsten Profis der Super League.

Der Transfersommer ist vorbei. Bis zum 8. September konnten die Schweizer Klubs ihre Kader noch verändern – dabei gab es auch auf den letzten Metern einige Zu- und Abgänge. Damit lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Marktwerte der Super League. An der Spitze steht ein Schweizer Nationalspieler von den Young Boys. Doch auch der FC Basel und der FC Lugano sind weit vorne vertreten.

1. Alvyn Sanches (BSC Young Boys, 10 Millionen Euro)

Der wertvollste Spieler der Super League heisst aktuell Alvyn Sanches. Der 23-Jährige wird mit 10 Millionen Euro bewertet und spielt seit September 2025 für die Young Boys.

Der offensive Mittelfeldspieler wechselte damals von Lausanne-Sport nach Bern. Sanches ist zudem Schweizer Nationalspieler. Transfermarkt führt ihn derzeit als wertvollsten Profi der gesamten Liga.

2. Metinho (FC Basel, 8 Millionen Euro)

Auf Rang zwei folgt Abemly Meto Silu, besser bekannt als Metinho. Der Mittelfeldspieler des FC Basel besitzt einen geschätzten Marktwert von 8 Millionen Euro.

Damit ist der 23-Jährige gleichzeitig der aktuell wertvollste Spieler im Kader des FCB.

3. Mattia Zanotti (FC Lugano, 8 Millionen Euro)

Ebenfalls auf 8 Millionen Euro kommt Mattia Zanotti. Der italienische Rechtsverteidiger steht seit Sommer 2024 beim FC Lugano unter Vertrag.

Der 23-Jährige gehört damit weiterhin zu den wertvollsten Spielern der Liga – auch wenn sein Marktwert inzwischen niedriger liegt als noch zu früheren Zeitpunkten.