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Von der Bundesliga bis zur Premier League: Auch heute rollt in Europas Topligen der Ball. Wir zeigen, welche Spiele am Samstag besonders interessant sind.

Fussballfans dürfen sich am Samstag auf zahlreiche Partien in Europas Topligen freuen. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Spiele des Tages, die Anstosszeiten und – sofern bekannt – die Übertragung in der Schweiz.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen SC Paderborn

Am dritten Spieltag der Bundesliga in Deutschland begrüsst der BVB Aufsteiger Paderborn bei sich im Signal Iduna Park. Dortmund konnte mit sechs Punkten aus zwei Spielen in die Saison starten, Paderborn bisher mit einem Punkt und noch keinem eigenen Treffer. Das soll sich heute nun ändern. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in Dortmund. Das Spiel wird bei Sky Sport Bundesliga übertragen oder in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart

Im baden-württembergischen Duell stehen sich die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart gegenüber. Das Südduell hat immer eine hohe Brisanz und ist von grosser Wichtigkeit im Süden Deutschlands. Die TSG hat bisher null Punkte holen können. Zuletzt gab es eine bittere Niederlage gegen Dortmund zu Hause. Nun sollen die ersten Punkte her. Der VfB reist mit einem Sieg in der Champions League im Gepäck zur TSG. Nach der Auftaktpleite in München, gab es letzte Woche einen 4:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Köln. Anpfiff hier ist auch um 15.30 Uhr, und die Übertragung deckt sich mit der von Dortmund und Paderborn.

Premier League: FC Chelsea vs. Hull City

Der FC Chelsea empfängt um 16.00 Uhr Aufsteiger Hull City an der Stamford Bridge. Überraschend ist vor allem die Ausgangslage: Hull ist mit sieben Punkten stark in die Saison gestartet und hat in den ersten drei Ligaspielen noch kein Gegentor kassiert, während Chelsea bereits sieben Treffer hinnehmen musste. Im deutschsprachigen Sky-Programm wird die Partie , sondern erst ab 4.30 Uhr als Re-Live gezeigt. In der Schweiz bietet CANAL+ über CANAL+ Premier League grundsätzlich die komplette Premier League an, allerdings werden dort nicht alle 380 Partien live gezeigt.