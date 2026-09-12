Fussballfans dürfen sich am Samstag auf zahlreiche Partien in Europas Topligen freuen. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Spiele des Tages, die Anstosszeiten und – sofern bekannt – die Übertragung in der Schweiz.
Bundesliga: Borussia Dortmund gegen SC Paderborn
Am dritten Spieltag der Bundesliga in Deutschland begrüsst der BVB Aufsteiger Paderborn bei sich im Signal Iduna Park. Dortmund konnte mit sechs Punkten aus zwei Spielen in die Saison starten, Paderborn bisher mit einem Punkt und noch keinem eigenen Treffer. Das soll sich heute nun ändern. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in Dortmund. Das Spiel wird bei Sky Sport Bundesliga übertragen oder in der Konferenz bei DAZN.
Bundesliga: TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart
Im baden-württembergischen Duell stehen sich die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart gegenüber. Das Südduell hat immer eine hohe Brisanz und ist von grosser Wichtigkeit im Süden Deutschlands. Die TSG hat bisher null Punkte holen können. Zuletzt gab es eine bittere Niederlage gegen Dortmund zu Hause. Nun sollen die ersten Punkte her. Der VfB reist mit einem Sieg in der Champions League im Gepäck zur TSG. Nach der Auftaktpleite in München, gab es letzte Woche einen 4:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Köln. Anpfiff hier ist auch um 15.30 Uhr, und die Übertragung deckt sich mit der von Dortmund und Paderborn.
Premier League: FC Chelsea vs. Hull City
Der FC Chelsea empfängt um 16.00 Uhr Aufsteiger Hull City an der Stamford Bridge. Überraschend ist vor allem die Ausgangslage: Hull ist mit sieben Punkten stark in die Saison gestartet und hat in den ersten drei Ligaspielen noch kein Gegentor kassiert, während Chelsea bereits sieben Treffer hinnehmen musste. Im deutschsprachigen Sky-Programm wird die Partie , sondern erst ab 4.30 Uhr als Re-Live gezeigt. In der Schweiz bietet CANAL+ über CANAL+ Premier League grundsätzlich die komplette Premier League an, allerdings werden dort nicht alle 380 Partien live gezeigt.
nicht als Einzelspiel live übertragen
FC Liverpool gegen FC Fulham
Auch an der Anfield Road rollt ab 16.00 Uhr der Ball: Liverpool bekommt es mit Fulham zu tun. Für die Reds ist es nach dem bisherigen Saisonstart ein Heimspiel, bei dem drei Punkte fest eingeplant sein dürften – Fulham will dagegen gerade auswärts für eine Überraschung sorgen. Nach dem Champions-League-Erfolg gegen Atlético Madrid will Liverpool in der Liga an die Leistungen anknüpfen.
AFC Sunderland gegen FC Arsenal
Das interessanteste der drei Spiele folgt am Abend: Sunderland empfängt Arsenal um 21.00 Uhr. Für die Gunners geht es auswärts darum, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden, während Sunderland vor eigenem Publikum für die Überraschung sorgen will. Anders als bei den beiden 16-Uhr-Partien lässt sich das Spiel auch live und komplett verfolgen: Sky Sport Premier League überträgt ab 20.50 Uhr, und in der Schweiz ist die Partie zudem über CANAL+ Foot und CANAL+ Premier League verfügbar.
La Liga: Real Madrid vs. Rayo Vallecano
Real Madrid empfängt am Samstagabend Rayo Vallecano im Santiago Bernabéu, Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Die Königlichen wollen dabei ihre starke Heimbilanz fortsetzen: Alle drei bisherigen Pflichtspiele im Bernabéu wurden gewonnen, zuletzt gab es in der Champions League einen Sieg gegen Inter Mailand. Rayo reist dagegen als Tabellen-14. an und wartet in dieser Saison auswärts noch auf den ersten Punkt. In der Schweiz kann die Partie live bei DAZN verfolgt werden.
Serie A: Lazio Rom vs. AC Milan
Im Stadio Olimpico kommt es am Samstag zu einem echten Topspiel der Serie A: Lazio Rom empfängt die AC Milan, Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Lazio ist überraschend perfekt in die Saison gestartet und steht nach drei Siegen aus drei Spielen bei neun Punkten, Milan folgt ungeschlagen mit sieben Zählern. Besonders brisant: Lazio-Trainer Gennaro Gattuso trifft auf seinen ehemaligen Klub, für den er als Spieler über viele Jahre auflief. In der Schweiz kann die Partie live bei DAZN verfolgt werden.
Ligue 1: FC Paris gegen Olympique Lyon
Beim Duell zwischen Paris FC und Olympique Lyon treffen zwei der bislang stärksten Teams der neuen Ligue-1-Saison aufeinander. Beide Mannschaften sind nach drei Spieltagen noch ungeschlagen und haben jeweils sieben Punkte gesammelt – Paris sorgte zuletzt mit einem 3:2-Auswärtssieg in Marseille für Aufsehen, während Lyon Auxerre mit 3:1 bezwang. Besonders im Blick steht Paris-Stürmer Lassine Sinayoko, der aktuell einen starken Lauf hat und in seinen vergangenen zehn Ligue-1-Partien zehnmal getroffen hat.
Die Partie wird am Samstag, 12. September, um 20.45 Uhr im Stade Jean-Bouin angepfiffen. In Frankreich läuft das Spiel über Ligue 1+; für die Schweiz ist die Partie unter anderem über die entsprechenden Ligue-1+-Streamingangebote verfügbar.