Wird Austin zum Schauplatz der WM-Entscheidung? Kimi Antonelli hat beim Grossen Preis der USA am Sonntag, 25. Oktober, die Chance auf seinen ersten Formel-1-Titel. Der Mercedes-Pilot startet vor Max Verstappen. Schweizer Fans können das Rennen live im Free-TV verfolgen.
Wo läuft die Formel 1 heute live im TV und Livestream?
SRF zwei zeigt den GP der USA live. Die Übertragung beginnt um 20.20 Uhr mit den Vorberichten. Der Rennstart auf dem Circuit of the Americas in Austin ist für 21 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.
Die wichtigsten Angaben im Überblick:
Rennen: Grosser Preis der USA in Austin
Datum: Sonntag, 25. Oktober 2026
Übertragungsbeginn: 20.20 Uhr
Rennstart: 21 Uhr
Free-TV: SRF zwei
Livestream: über SRF Sport und die SRF Sport App
Alle Uhrzeiten entsprechen der Schweizer Ortszeit nach der heutigen Zeitumstellung.
Antonelli hat sich mit der Poleposition die beste Ausgangslage gesichert. Direkt daneben startet Verstappen, dahinter folgen Isack Hadjar und Charles Leclerc.Die veröffentlichte Startaufstellung berücksichtigt bereits die Rückversetzungen:
Die Startaufstellung für den GP der USA
1. Kimi Antonelli – Mercedes 2. Max Verstappen – Red Bull 3. Isack Hadjar – Red Bull 4. Charles Leclerc – Ferrari 5. Lewis Hamilton – Ferrari 6. George Russell – Mercedes 7. Oscar Piastri – McLaren 8. Lando Norris – McLaren 9. Liam Lawson – Racing Bulls 10. Pierre Gasly – Alpine 11. Nico Hülkenberg – Audi 12. Fernando Alonso – Aston Martin 13. Oliver Bearman – Haas 14. Arvid Lindblad – Racing Bulls 15. Esteban Ocon – Haas 16. Lance Stroll – Aston Martin 17. Carlos Sainz – Williams 18. Alexander Albon – Williams 19. Sergio Pérez – Cadillac 20. Valtteri Bottas – Cadillac 21. Franco Colapinto – Alpine 22. Gabriel Bortoleto – Audi
Lindblad, Colapinto und Bortoleto wurden wegen zusätzlicher Antriebskomponenten zurückversetzt. Weitere kurzfristige Änderungen bleiben möglich.
Wie viele Runden werden in Austin gefahren?
Das Rennen führt über 56 Runden auf dem 5,513 Kilometer langen Circuit of the Americas. Die Renndistanz beträgt 308,432 Kilometer. Charakteristisch ist der steile Anstieg zur ersten Kurve – dort muss Antonelli seine Führung unmittelbar nach dem Start gegen Verstappen verteidigen.