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Kimi Antonelli startet von der Poleposition und könnte heute erstmals Weltmeister werden. Wo ihr den GP der USA live seht, wann das Rennen beginnt und welche Ergebnisse der Mercedes-Pilot braucht.

Wird Austin zum Schauplatz der WM-Entscheidung? Kimi Antonelli hat beim Grossen Preis der USA am Sonntag, 25. Oktober, die Chance auf seinen ersten Formel-1-Titel. Der Mercedes-Pilot startet vor Max Verstappen. Schweizer Fans können das Rennen live im Free-TV verfolgen.

Wo läuft die Formel 1 heute live im TV und Livestream?

SRF zwei zeigt den GP der USA live. Die Übertragung beginnt um 20.20 Uhr mit den Vorberichten. Der Rennstart auf dem Circuit of the Americas in Austin ist für 21 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.

Die wichtigsten Angaben im Überblick:

Rennen: Grosser Preis der USA in Austin

Grosser Preis der USA in Austin Datum: Sonntag, 25. Oktober 2026

Sonntag, 25. Oktober 2026 Übertragungsbeginn: 20.20 Uhr

20.20 Uhr Rennstart: 21 Uhr

21 Uhr Free-TV: SRF zwei

SRF zwei Livestream: über SRF Sport und die SRF Sport App

Alle Uhrzeiten entsprechen der Schweizer Ortszeit nach der heutigen Zeitumstellung.

Den Zugang zur Übertragung findet ihr auf der SRF-Seite zum GP der USA.

Die Startaufstellung für den GP der USA

Antonelli hat sich mit der Poleposition die beste Ausgangslage gesichert. Direkt daneben startet Verstappen, dahinter folgen Isack Hadjar und Charles Leclerc. Die veröffentlichte Startaufstellung berücksichtigt bereits die Rückversetzungen: