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Kimi Antonelli hat heute seinen ersten WM-Matchball. Doch selbst ein Sieg reicht dem Mercedes-Piloten nicht automatisch. Diese Ergebnisse braucht der Italiener für den vorzeitigen Titel.

Für Kimi Antonelli könnte der Sonntag, 25. Oktober, zum grössten Tag seiner bisherigen Karriere werden. Beim Grossen Preis der USA in Austin kann der Mercedes-Pilot erstmals Formel-1-Weltmeister werden. Vor dem Rennen führt er mit 340 Punkten vor George Russell mit 238 und Lewis Hamilton mit 229 Zählern.

Diese Ergebnisse machen Antonelli heute zum Weltmeister

Die Titelrechnung ist klar: Drei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein.

Kimi Antonelli gewinnt den Grand Prix.

den Grand Prix. George Russell wird Neunter oder schlechter , holt also höchstens zwei Punkte.

, holt also höchstens zwei Punkte. Lewis Hamilton wird Fünfter oder schlechter, erhält damit maximal zehn Punkte.

Dann hätte Antonelli mindestens 125 Punkte Vorsprung auf beide Verfolger. Das würde reichen: Nach Austin sind laut aktuellem Kalender noch maximal 125 Punkte zu vergeben. Selbst bei einem späteren Gleichstand könnte ihn niemand mehr bei der Zahl der Saisonsiege überholen.

Andersherum gilt: Wird Antonelli nur Zweiter, Russell mindestens Achter oder Hamilton mindestens Vierter, fällt die Titelentscheidung heute noch nicht. Die Rechnung setzt volle Punktevergabe und ein unverändertes Restprogramm voraus.

Italien wartet seit 1953 – Mercedes seit Hamiltons letztem Titel