FC Thun vs. Lech Posen live im Free-TV: Wo läuft das Hinspiel der Europa-League-Play-offs?

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Im Hinspiel der Playoffs der Europa-League-Qualifikation reist der FC Thun nach Polen zu Lech Posen. Alle Infos zur Übertragung des Hinspiels live im Free-TV und Stream findest du hier.

Der FC Thun steht nach dem Weiterkommen gegen Reykjavik in den Play-offs zur Europa-League Ligaphase. Der FC muss nun zum Hinspiel nach Polen zu Lech Posen reisen. Eins ist klar: Der FC Thun spielt auf jeden Fall diese Saison europäisch, nun soll es aber die Europa League werden.

FC Thun vs. Lech Posen: Wo läuft das Spiel kostenlos im Livestream?

Das Europa-League-Playoff-Spiel zwischen dem FC Thun und Lech Posen kann im kostenlosen Stream bei SRF Play verfolgt werden. Anpfiff ist um 19.00 Uhr im «Stadion Poznan».

Wird FC Thun gegen Lech Posen im Free-TV übertragen?

Das Hinspiel zwischen dem FC Thun und dem polnischen Vertreter Lech Posen wird dieses Mal kostenlos im Free-TV bei SRF Info übertragen. Die Übertragung startet um 18.55 Uhr.

FC Thun hat die Conference League bereits sicher

Sofern der FC Thun sich nach beiden Duellen gegen Lech Posen durchsetzt, dürfen sie in der Saison 2026/2027 in der Ligaphase der Europa League antreten, was ein grosser Erfolg wäre. Falls sie sich nicht durchsetzen und das Nachsehen haben, haben sie bereits die Ligaphase der Conference-League sicher. Der FC Thun wird auf jeden Fall international vertreten sein.

Europa-League Qualifikation: FC Thun vs. Lech Posen

Partie : Lech Posen (POL) vs FC Thun (SUI)

: Lech Posen (POL) vs FC Thun (SUI) Wettbewerb : Europa League Play-offs Hinspiel

: Europa League Play-offs Hinspiel Anpfiff : Donnerstag, 20. August um 19.00 Uhr

: Donnerstag, 20. August um 19.00 Uhr Schiedsrichter : Sebastian Gishamer (AUT)

: Sebastian Gishamer (AUT) Stadion: Stadion Poznan (Posen)

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