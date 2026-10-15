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Der FC Lugano empfängt heute einen Gegner mit grosser Europacup-Geschichte. Roter Stern Belgrad gewann 1991 den wichtigsten Titel im europäischen Klubfussball.

Wenn Roter Stern Belgrad am Donnerstag, 15. Oktober, in der Lugano Arena antritt, kommt ein ehemaliger Europapokalsieger ins Tessin. Der FC Lugano eröffnet gegen den serbischen Klub seine Ligaphase in der Conference League. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Der grösste internationale Erfolg der Gäste liegt 35 Jahre zurück. Doch die Geschichte dahinter macht deutlich, weshalb der Name Roter Stern bis heute einen besonderen Platz im europäischen Fussball hat.

Roter Stern bezwang den FC Bayern auf dem Weg ins Finale

Im Halbfinal des Europapokals der Landesmeister 1991 traf Belgrad auf Bayern München. Das Hinspiel in München gewann Roter Stern mit 2:1. Darko Pančev und Dejan Savićević erzielten die Tore für die Gäste.

Im Rückspiel kämpften sich die Bayern zurück. Ein spätes Eigentor brachte Belgrad jedoch das entscheidende 2:2. Mit einem Gesamtergebnis von 4:3 zog Roter Stern ins Finale ein. Zuvor hatte die Mannschaft bereits die Grasshoppers, die Glasgow Rangers und Dynamo Dresden ausgeschaltet. Damit hatte der historische Triumph auch einen Schweizer Bezug.

Ein Penaltyschiessen brachte den grössten Titel

Am 29. Mai 1991 traf Roter Stern im italienischen Bari auf Olympique Marseille. Nach 90 Minuten und Verlängerung stand es weiterhin 0:0. Erst das Penaltyschiessen entschied den Final: Belgrad setzte sich mit 5:3 durch und gewann den Europapokal der Landesmeister.