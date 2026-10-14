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Am ersten Spieltag der Conference League begrüsst der FC Lugano den serbischen Meister Roter Stern Belgrad bei sich in der AIL Arena. Alle Infos zum Anpfiff und zur Übertragung im TV findest du hier.

Der FC Lugano ist einer von zwei Schweizer Vertretern im internationalen Fussballgeschäft. Der FC startet mit einem Heimspiel in die Ligaphase der Uefa Conference League. Zu Gast ist der Champions-League-Sieger aus dem Jahre 1991 – Roter Stern Belgrad. Die Serben sind seit Jahren in internationalen Wettbewerben vertreten, umso lukrativer ist der Auftakt für den Tabellenführer der Super League.

Wann spielt der FC Lugano gegen Roter Stern Belgrad?

Der FC Lugano startet am Donnerstag, 15. Oktober um 18.45 Uhr in die Saison der Uefa Conference League. Gespielt wird in der AIL Arena in Lugano.

Wird FC Lugano gegen Roter Stern Belgrad im Free-TV übertragen?

Die Begegnung zwischen FC Lugano & Roter Stern Belgrad wird im Free-TV bei SRF 2 kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. Ab 18.30 Uhr beginnt die Übertragung.

So kamen beide Teams in die Conference League

Der FC Lugano setzte sich in drei Runden Qualifikation durch und erreichte somit die Ligaphase der Conference League. In der ersten Runde setzte man sich klar gegen den kosovarischen Vertreter KF Dukagjini durch, ehe man in Runde 2 NSÍ Runavík von den Färöer-Inseln bezwingen konnte. In den Play-offs gelang dann ein knappes 3:2 nach Hin- und Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv. Nun möchte der FC auch international aufmischen und für Furore sorgen. In der heimischen Super League ist Lugano nach zehn Spieltagen bisher ungeschlagen und Tabellenführer.