FC Basel vs. FC Barcelona im Free-TV und kostenlosen Livestream: Wo läuft der Kracher?

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Der FC Basel begrüsst am Sonntag den spanischen Meister FC Barcelona im heimischen St.Jakob-Park. So siehst du den Testspiel-Kracher kostenlos im Free-TV und Livestream.

Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr im St.Jakob-Park in Basel. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV erfährst du hier.

Wird das Testspiel zwischen dem FC Basel und FC Barcelona im Free-TV übertragen?

Die Begegnung zwischen Basel und Barcelona wird im Free-TV bei «blue Sport» kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. «blue Sport» hat sich die Rechte für diese Partie gesichert und startet ab 16.15 Uhr mit der Live-Übertragung aus dem St.Jakob Park.

FC Basel vs. FC Barcelona im kostenlosen Livestream schauen

Falls du unterwegs bist und keinen Fernseher hast, kein Problem. Die Partie wird auch kostenlos auf dem YouTube-Kanal von «bluesport» zu sehen sein.

Grenzenloser Ansturm auf die Tickets für Basel vs. Barcelona

Wer versucht hat sich Tickets für das Spiel zu holen, ist schnell enttäuscht worden und stand vor Problemen. Zunächst war der Ticketshop des FC Basel gecrasht und nicht erreichbar für einen Tag. Danach wurde der Verkauf auf den Folgetag verschoben, wo schnell die restlichen Tickets weg waren.

Vorsicht vor Betrügern im Internet

Wer online noch Tickets für den Kracher in Basel sucht, sollte online vorsichtig sein. Einige Verkäufer werben mit Tickets, die aber Betrüger sind. Daher bitte mit Vorsicht walten lassen und sonst einfach live im TV den Kracher zwischen dem FC Basel und den Katalanen verfolgen.

Fakten zum Testspiel: FC Basel vs. FC Barcelona

Partie : FC Basel (SUI) vs. FC Barcelona (SPA)

: FC Basel (SUI) vs. FC Barcelona (SPA) Wettbewerb : Freundschaftsspiel

: Freundschaftsspiel Anpfiff : Sonntag, 16. August um 16.30 Uhr

: Sonntag, 16. August um 16.30 Uhr Schiedsrichter : tba

: tba Stadion: St.Jakob-Park in Basel

Alle Infos zur Übertragung der Partie FC Thun vs. Vikingur