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Vincent Kompany ist nach seinem Zusammenbruch in stabilem Zustand. Dennoch steht dem FC Bayern eine längere Zeit ohne seinen Cheftrainer bevor. Max Eberl nennt erste Einzelheiten.

Einen Tag nach dem medizinischen Notfall bei Vincent Kompany hat sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl zum Zustand des Trainers geäussert. An der Pressekonferenz am Samstag, 24. Oktober, berichtete er, dass er am Vorabend mit Kompany und dessen Frau gesprochen habe. Der Zustand des Belgiers sei stabil. Eine schnelle Rückkehr an die Seitenlinie ist allerdings nicht zu erwarten.

Kompany bleibt noch einige Tage im Krankenhaus

Kompany wird laut Eberl zunächst weiter in der Klinik untersucht. Der 40-Jährige soll dort noch einige Tage bleiben. Eine genaue Ursache für den Zusammenbruch nannte der Sportvorstand nicht.

Der Bayern-Trainer war am Freitag zusammengebrochen, als er beim Training der zweiten Mannschaft zuschaute. Der Klub bestätigte anschliessend, dass Kompany im Krankenhaus untersucht werde und in medizinischer Obhut bleibe.

Eberl rechnet mit Wochen statt Tagen

Für die Rückkehr gibt es bislang keinen festen Termin. Eberl machte aber deutlich, dass die Bayern mit einer längeren Pause planen müssen: «Wir werden nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden.»

Kompany solle erst zurückkommen, wenn er sich wieder fit fühle. Der Verein wolle ihm die nötige Zeit zur Erholung geben und ihn dabei auch vor einer zu frühen Rückkehr schützen.

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