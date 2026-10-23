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Bayern-Trainer Vincent Kompany wurde Medienberichten zufolge am Freitag mit einem Notarzt ins Spital gebracht.

Nach gesundheitlichen Problemen in den vergangenen Tagen ist Vincent Kompany am Freitag, 23. Oktober, in ein Münchner Spital eingeliefert worden. Das berichtet die deutsche «Bild»-Zeitung. Zuvor soll ein Helikopter auf dem Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Strasse gelandet sein.

Krankheit: Virusinfektion machte Vincent Kompany zu schaffen

Die Beschwerden hatten sich bereits am vergangenen Samstag beim 6:1-Sieg gegen RB Leipzig bemerkbar gemacht. Kompany hielt zwar die Ansprache vor dem Spiel, musste sich in der Halbzeit und nach dem Schlusspfiff aber jeweils kurz auf einem Sofa ausruhen.

Grund dafür war eine heftige Virusinfektion, die laut «Bild» auch Probleme an altem Narbengewebe verursachte. Am Montag fehlte der Trainer beim Training und wurde von den Bayern-Ärzten erneut untersucht. Auch das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Arsenal verpasste er. Co-Trainer Aaron Danks sprang für ihn ein.

Krankenhaus: Grund für Kompanys Einlieferung noch unklar

Beim 2:2 gegen Arsenal am Mittwoch stand Kompany wieder an der Seitenlinie. Anschliessend erklärte er an der Medienkonferenz, dass es ihm besser gehe. Zugleich gab er zu, die Erkrankung unterschätzt und seinem Körper zu wenig Ruhe gegönnt zu haben.

Zwei Tage später wurde der 40-Jährige laut «Bild» mit einem Notarzt ins Spital gebracht. Ob die Einlieferung mit der Virusinfektion zusammenhängt, ist nicht bekannt. Nähere Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand liegen in den bisherigen Berichten nicht vor.