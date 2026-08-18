Nach erneutem Zusammenbruch: Jamal Musiala meldet sich nun zu Wort

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Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist Jamal Musiala bei einem Testspiel des FC Bayern auf dem Platz zusammengebrochen. Nun meldet sich der 23-Jährige selbst zu Wort.

Grosse Sorge um Jamal Musiala: Beim 4:2-Testspielsieg des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim ging der deutsche Nationalspieler am Dienstagabend erneut ohne gegnerische Einwirkung zu Boden. Helfer eilten sofort zu Musiala, während Spieler beider Mannschaften einen Sichtschutz bildeten.

Jamal Musiala spricht von «neurologischer Dysfunktion»

In seinem Statement gibt Musiala zunächst Entwarnung. Ihm gehe es gut, schreibt der Bayern-Star. Gleichzeitig erklärt er erstmals, was hinter den Vorfällen steckt.

Bei ihm seien kurzzeitig auftretende und nach seinen Angaben gut behandelbare Absencen festgestellt worden, die auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen seien. Diese könnten zu Situationen wie gegen Leipzig und nun gegen Heidenheim führen.

Musiala betont, dass die Szenen zwar auf den ersten Blick beängstigend wirken könnten, für ihn derzeit aber Teil seines Alltags seien. Er befinde sich in medizinischer Behandlung und sei optimistisch. Ein darüber hinausgehendes gesundheitliches Risiko bestehe nach seinen Angaben nicht.

Musiala will weiterhin für Bayern auf dem Platz stehen

Dass Musiala trotz des ersten Vorfalls gegen Leipzig am Dienstag wieder zum Einsatz kam, geschah demnach bewusst. Der 23-Jährige erklärt, dass er sich in engem Austausch mit medizinischen Experten befinde und von neurologischen Fachärzten die Freigabe erhalten habe.

Es sei sein persönlicher Wunsch, seinen Alltag weiterzuführen und seiner Leidenschaft Fussball nachzugehen. Der FC Bayern und sein privates Umfeld würden ihn dabei unterstützen. Musiala selbst spricht davon, insgesamt ein gutes Gefühl zu haben und auf einem guten Weg zu sein.

Eberl verspricht Musiala vollste Unterstützung seitens des FC Bayern

Max Eberl wollte im Interview nach dem Spiel gegen Heidenheim nicht zu viel verraten und Musiala das Statement selbst machen lassen. Er meinte aber, dass der FC Bayern bereits von der Situation weiss und Jamal die vollste Unterstützung auf und neben dem Platz geben möchte.